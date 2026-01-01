Perspėja: eismo sąlygos Lietuvoje sudėtingos

„Dėl besitęsiančio snygio ir susidarusios sniego dangos eismo sąlygos Lietuvoje sudėtingos, ypač rytų ir pietų rajoniniuose keliuose (Vilniaus, Trakų, Alytaus, Molėtų r.). Raginame atsisakyti nebūtinų kelionių, o prireikus važiuoti – pasirinkti saugų greitį“, – informavo Nacionalinis krizių valdymo centras.
„Šiandien vakare, šeštadienio naktį ir dieną toliau pūs žvarbus šiaurinių krypčių vėjas. Pustys. Dėl vėjo juntamoji temperatūra bus 6–8 laipsniais žemesnė (nei rodys termometrai).
Rekomendacijos: kelyje būkite atidūs, suprastėjęs matomumas ir ant kelio susiformavę sniego liežuviai gali apsunkinti vairavimo sąlygas. Eidami į lauką apsirenkite šiltai ir patogiai. Nestovėkite vietoje, nuolat judėkite, būkite nusisukę nuo vėjo. Stenkitės ilgai nebūti lauke. Atsisakykite nebūtinų kelionių“, – pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Orų prognozė
Sinoptikai pateikė išsamesnę orų prognozę.
„Šeštadienį daug kur snigs, pustys. Vėjas šiaurinių krypčių, 9–14 m/s, naktį vietomis, dieną pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 8–13, kai kur iki 15 laipsnių šalčio, dieną 5–10 laipsnių šalčio.
Sekmadienį daug kur pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur pustys. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 6–11 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vakariniame pakraštyje 6–9 laipsniai šalčio, dieną 5–10, pajūryje 2–4 laipsniai šalčio.
Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis nedidelis sniegas. Vėjas naktį šiaurės vakarų, šiaurės, 5–10 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, kai kur 15–18 laipsnių šalčio, dieną 6–11 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 9 d. daugelyje upių stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 27 cm per parą. Nemuno aykštupyje, kai kur, kilimas iki 105 m.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primename, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių mariose prie kranto ties Nida stebimas tamsus lanksledis, ties Vente ledo storis iki 8 cm, vietomis properšos. Ant ledo lipti pavojinga“, – rašė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
