Prie Grigiškių įstrigę vilkikai – su vasarinėmis padangomis

„Situacija buvo sudėtinga kelyje iš Kauno link Vilniaus, netoli Grigiškių, prie „Viados” degalinės. Įkalnėje dėl vilkikų avarijos susidarė spūstis. Buvo kreiptasi pagalbos į policiją. Pareigūnai lydėjo iš Vilniaus prieš eismą važiavusius barstytuvus“, – Eltai penktadienį teigė įmonės „Kelių priežiūra“ atstovas Rimantas Zagrebajevas.
„Pabarsčius kelią situacija pagerėjo – dabar viena juosta automobiliai link Vilniaus jau juda, kita juosta mėgina judėti. Į priešingą pusę link Kauno, kryptimi Vilnius–Kaunas eismas šiuo metu intensyvėja, kaip ir įprasta penktadienio vakarą. Mašinos juda Kauno link, bet lėčiau”, – tęsė jis.
Jis sako, kad įvykio vietoje buvę kelininkai pastebi, jog vilkikai visiškai nepasiruošę žiemai, prie Grigiškių įstrigę vilkikai buvo su vasarinėmis padangomis.
