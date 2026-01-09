Dėl sniego – savanorystės banga

Mirties akivaizdoje – pagalba
Viena moteris viešai padėkojo trims jaunuoliams, padėjusiems atkasti užpustytą automobilį.
„Kretingoje – bendruomeniškumo banga. Savanorių gatvėje trys 18 metų jaunuoliai privažiavo ir padėjo atkasti automobilį. Netrukus, mačiau, padėjo ir kitiems automobilių savininkams. Esu nustebinta, nes tikrai nesitikėjau vėlų pirmadienio vakarą sulaukti pagalbos. Džiaugiuosi ir žaviuosi mūsų jaunimu“, – rašė Edita.
Kita istorija – jautresnė, galėjusi pasibaigti tragiškai.
„Nuoširdi padėka nepažįstamam geradariui. Šeštadienio rytą su vyru ėjome į parduotuvę, kai staiga jam gatvėje sustojo širdis – ištiko infarktas. Neturėjome su savimi telefono, todėl negalėjome išsikviesti greitosios medicininės pagalbos. Tuo metu pro šalį ėjo vyras, kuris nesutriko – per sniegą padėjo partempti mano vyrą į kiemą ir iškvietė medikus“, – pasakojo moteris.
Kretingiškė nuoširdžiai dėkojo praeiviui už išsaugotą savo vyro gyvybę.
„Šio žmogaus dėka šiandien mano vyras yra gyvas. Žodžiais sunku nusakyti dėkingumą. Iš patirto streso nespėjome nei padėkoti, nei sužinoti jo vardo ar adreso, todėl labai tikiuosi, kad ši žinutė jį pasieks. Iš visos širdies noriu pasakyti „ačiū“ už parodytą žmogiškumą, drąsą ir pagalbą pačiu sunkiausiu momentu. Didžiulė laimė žinoti, kad mūsų miestelyje gyvena tokie geri žmonės“, – nepažįstamajam dėkojo moteris.
Būrėsi savanoriai
Kretingos miesto seniūnijos seniūnė Gintarė Liobikienė pripažino, kad ir ją sujaudino kretingiškių pasakotos istorijos.
„Iš pradžių žmonės labai pyko dėl to sniego. Liejo pyktį visų adresu, keliai apsnigti, šaligatviai nevalyti. Baisu. Bet netikėtai kilo savanorystės banga. Griebė kretingiškiai sniego kastuvus ir ėjo valyti savo miesto“, – džiaugėsi seniūnė.
Kai tik Kretingos vadovai kreipėsi į gyventojus su prašymu dėl pagalbos atokiau gyvenantiems, sergantiems ar nevaikščiojantiems gyventojams, susibūrė kelių dešimčių žmonių grupė.
„Yra juk senyvų žmonių, kurie negali atsikasti sniego. Socialiniai darbuotojai juk lanko įvairios būklės žmones. Kai kur ne tik nuvykti sudėtinga, net krosnį pakurti nėra kam“, – tikino seniūnė.
Kretingiškiai parodė, kad miestas turi savo charakterį.
„Iš pradžių per 20 žmonių savanorių užsiregistravo, o dabar jau dvigubai daugiau susibūrė savanorių. Kretingiškiai parodė ką jie gali“, – džiaugėsi G. Liobikienė.
Kretingiškiai parodė ką jie gali.
Paliko užrašą
Miestelyje yra tokių kiemų, kuriuose sniego nė kvapo, viskas išvalyta.
Tačiau yra ir tokių teritorijų, kur gyventojai vis dar laukia miestą valančių komunalininkų ir patys sniego neina valyti.
O vienas gyventojas, pats išvalęs jau trečią automobilio stovėjimui skirtą vietą, pyktelėjo ir pastatė mašinos vietoje kėdę su prašymu kaimynams neužstatyti vietos, nes jie sniego nekasė.
