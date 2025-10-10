 Neringoje prasideda Vokiečių kultūros savaitgalio renginiai

2025-10-10 07:08
BNS inf.

Neringoje penktadienį prasideda Vokiečių kultūros savaitgalio renginiai.

Neringoje prasideda Vokiečių kultūros savaitgalio renginiai / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Kaip pranešė savivaldybė, Neringa tris dienas švęs istorinį Kuršių nerijos ir Vokietijos ryšį, kultūrinius tiltus ir turtingą vokišką kultūrą.

„Vokiečių kultūros savaitgalis – ne tik šventė, bet ir gyvas priminimas, kad Neringą per šimtmečius formavo skirtingos kultūros. Renginiai suteiks progą pajusti šį unikalų paveldą ir kartu patirti gyvą, spalvingą tradicijų tęstinumą“, – sako Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ direktorė Edita Lubickaitė.

Penktadienio vakarą numatoma koncertinė programa, skambės vokiška muzika, gros liaudiškos muzikos kapela „Joldija“.

Savaitgalį numatomi pažintiniai žygiai, filmų peržiūros, edukaciniai užsiėmimai. Šalia Neringos savivaldybės veiks kulinarinė ir tautodailės mugė.

Taip pat numatoma didžioji savaitgalio šventė pagal originalias „Oktoberfest“ tradicijas.

Šiame straipsnyje:
Neringa
vokiečių kultūra
Vokiečių kultūros savaitgalio renginiai

