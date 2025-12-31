2026-ieji Neringoje – Martyno Liudviko Rėzos metai

Teologas, lietuvių raštijos puoselėtojas, folkloristas ir poetas gimė 1776 m. sausio 9 d. Karvaičių kaime, kurį vėliau užpustė Kuršių nerijos smėlis. Trumpa vaikystė gimtinėje ir ankstyva našlaičio patirtis tapo jo gyvenimo kelio pradžia – kelio, vedusio per Prūsijos lietuvių aplinką, mokslą ir tarnystę kalbai.
Tris dešimtmečius vadovaudamas Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminarui, M. L. Rėza reikšmingai prisidėjo prie lietuvių raštijos puoselėjimo ir įtvirtinimo. Jis išvertė Bibliją į lietuvių kalbą, rinko liaudies dainas ir išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį, o svarbiausia – pasirūpino, kad pasaulį išvystų Kristino Donelaičio „Metai“, pirmasis lietuvių grožinės literatūros kūrinys, parengtas ir išleistas 1818 metais. Be Rėzos pastangų lietuvių literatūros pamatai atrodytų visai kitaip.
M. L. Rėzos 250-ųjų gimimo metinių sukaktis yra įtraukta į 2026 metais minėtinų Lietuvai svarbių įvykių ir asmenybių sukakčių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo. Simboliška, kad Kuršių nerija – vieta, nuo kurios prasidėjo Rėzos gyvenimas – 2026-aisiais taps pagrindiniu jubiliejinių metų dėmesio centru. Čia šios iškilios asmenybės vardas skambės kaip gyva nuoroda į tai, kas mus jungia: kalbą, kultūrą, tapatybę ir atvirumą pasauliui.
Neringoje šie metai bus pažymėti kultūros ir švietimo iniciatyvomis, bendrais projektais, bendradarbiavimu su mokslo ir kultūros institucijomis Lietuvoje ir už jos ribų.
