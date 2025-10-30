 Neringoje keturiems kurorto renginių organizatoriams leista naudoti profesionalius fejerverkus

2025-10-30 15:14
BNS inf.

Neringos savivaldybės taryba ketvirtadienį patvirtino išimtį keturių kurorto švenčių organizatoriams renginių metu leisti panaudoti profesionalų leidžiamus fejerverkus.

Fejerverkai
Fejerverkai / L. Balandžio/ BNS nuotr.

Kaip teigiama savivaldybės pranešime, galimybė panaudoti fejerverkus suteikta renginių organizatoriams, kurie Neringos savivaldybės teritorijoje rengia: vasaros sezono atidarymą, aviacijos šventę „Aero Nida“, Neringos miesto gimtadienį ir Naujųjų metų šventę.

Be šių keturių renginių visais kitais atvejais draudimas naudoti pirotechnikos priemones ir toliau išliks.

„Gyventojai ir kurorto svečiai kviečiami ir toliau palaikyti Neringos savivaldybės tarybos sprendimą atsisakyti fejerverkų – asmenines ar kitas kurorto šventes švęsti atsakingai, be triukšmo ir dūmų, kuriant saugią, ramią ir draugišką aplinką“, – teigiama pranešime.

Sprendimas uždrausti naudoti civilines pirotechnikos priemones visoje Neringoje ištisus metus įsigaliojo 2022-ųjų gruodį.

Išimtis taikoma tik F1 kategorijos fejerverkams, kurie kelia mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat gyvenamosiose patalpose.

