Neringos benruomenė meta iššūkį „liūdniausiam pirmadieniui“ – Kalėdų eglę išlydės linksmai

Apie tai, kodėl eglutės nusipelno padėkos, kaip nugalėti „Blue Monday“ sindromą ir kokių pramogų tikėtis ant užšalusių marių, kalbamės su asociacijos „Neringos vėtrungės“ prezidente Justina Kupčinskaite – Lukauskiene.
Džiaugsminga pabaiga vietoj sausio tylos
Daugeliui sausis asocijuojasi su pilkuma ir spengiančia tyla, tačiau nidiškiai nusprendė tai pakeisti.
„Esame aktyvių verslininkų būrelis, tad idėja gimė natūraliai – norėjome išsklaidyti sausio tylą ir sudominti žmones atvykti pas mus. Sukome galvas, kaip sudominti jau kiek išsekusius po švenčių svečius, ir supratome: pabaigos dažniausiai būna liūdnos, tad padarykime jas džiaugsmingas! Tai konceptas, kuriame šventes palydime su trenksmu, šokiais ir žiemos malonumais“, – pasakojo Justina.
Tikime, kad šis padėkos gestas gali tapti nauja tradicija ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.
Asociacijos prezidentė pabrėžė, kad šis renginis – tai moralinė skola pagrindiniam švenčių simboliui.
„Eglė yra didžioji šventinių emocijų nešėja, aplink kurią sukasi visas veiksmas. Tačiau ateina diena, kai ji tylutėliai išvežama, tarsi niekam nebereikalingas praėjusių švenčių atributas. Mes sakome – taip elgtis nepridera! Privalome ištarti „ačiū“ ir iškilmingai atsisveikinti iki kitų metų. Tikime, kad šis padėkos gestas gali tapti nauja tradicija ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje“, – mintimis dalijosi Justina.
Vaistas nuo „Blue Monday“
Antroji sausio savaitė visame pasaulyje žinoma kaip „Blue Monday“ – liūdniausia metų diena. Tačiau Nidos verslininkai turi savo receptą.
„Nida gydo viską. Svečiams visos bėdos lieka kitame marių krante, o be bėdų ir liūdniausias pirmadienis iškart pasitaiso. Miestelėnams tai proga linksmai susiburti su kaimynais, draugais ir pajusti pulsuojantį miestelio gyvenimą“, – šypsosi Justina.
Kas laukia?
Šventinė programa Nidoje startuos dar vidurdienį. Visą popietę mieste vyks Neringos sporto mokyklos organizuojamos veiklos – orientacinės varžybos šeimoms, lygumų slidžių trasos ir kitos žiemos sporto pramogos. Mažuosius džiugins Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ elfų programa bei įspūdingos sniego skulptūros.
„Šiuo metu deramės su gamta dėl papildomų intrigų – galbūt tai bus marių sukurtas ledo muziejus, o gal vietinių vadinamų „buranų“ (sniego motociklų) traukiamos rogės užšalusiomis mariomis“, – intrigą palieka Justina.
17 val. patys mažiausieji šventės dalyviai oficialiai užpūs pagrindinę miesto eglę aikštėje. Tačiau tai bus tik įžanga. Nuo 18 val. visas veiksmas persikels į Nidos kempingą, kur prasidės tikrosios dūzgės. Čia atmosferą kaitins M1 Dance DJ komanda bei DJ AAverjan.
Vakarėlis pasieks piką 22 val., kai visi kartu užpūsime labiausiai į pietvakarius nutolusią Lietuvos eglutę ir tęsime šokius iki pat vėlumos.
Bendruomenės dovana
Nors renginyje dalyvauja žinomi atlikėjai ir siūlomos išskirtinės pramogos, šventė yra visiškai nemokama.
„Investuojame savo resursus – tiek žmogiškuosius, tiek finansinius, nes tikime bendryste. Mes jau esame įgyvendinę panašaus tipo renginių ir žinome, kad tai kuria rezonansą. Kviečiame visus atvykti, būti ryškiems ir kartu užpūsti šių metų Kalėdų eglę!“ – kviečia Justina.
RENGINIO ATMINTINĖ:
· 12 val. – Žiemiški nuotykiai Nidoje – orientavimosi žaidynės, lygumų slidžių trasos ir sniego skulptūros.
· 17 val. – Pagrindinės miesto eglės užpūtimas aikštėje su elfais ir vaikais.
· 18 val. – Dūzgės Nidos kempinge – DJ pasirodymai, austrės, plovas ir mėsainiai.
· 22 val. – Labiausiai į vakarus nutolusios eglutės užpūtimas ir šokiai iki vėlumos.
Renginys – nemokamas. Organizatoriai – asociacija „Neringos vėtrungės“, NKTIC „Agila”, Neringos Sporto mokykla
Naujausi komentarai