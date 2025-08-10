Vilniuje pleškėjo gyvenamasis namas

Kaip informavo BPC, pranešimas apie gaisrą buvo gautas 07.01 val., į įvykio vietą išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija apie įvykį perduota Vilniaus apskrities greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus atstovas, atvira liepsna degė namo mansarda, gaisrą gesino keturios ugniagesių autocisternos.
Gaisrą ugniagesiams pavyko lokalizuoti, ugnies plitimas buvo sustabdytas.
„Gaisras lokalizuotas, kol kas nelikviduotas, maždaug 8.30 val. buvo pradėta ardyti stogą“, – informavo PAGD atstovas.
Apie nukentėjusius asmenis nepranešta.
