Lenkijoje įkalinti trys ukrainiečiai: kaltinami vykdę ir planavę diversiją, sukėlę gaisrą Vilniuje

Šie trys vyrai nuteisti vykdant platesnį tyrimą, ypač dėl gaisrų dviejuose Varšuvos prekybos centruose ir „Ikea“ parduotuvėje Vilniuje.
2024 metų gegužę kilęs gaisras Varšuvoje buvo „diversijos akto, kurį įvykdė organizuotos nusikalstamos grupuotės nariai, veikę Rusijos Federacijos žvalgybos tarnybų vardu, rezultatas“, sakoma pareiškime.
Grupė veikė Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje ir Rusijoje.
Teisme Varšuvoje trys vyrai buvo nuteisti kalėti vienerius metus ir keturis mėnesius, 2,5 metų ir 5,5 metų.
Prokurorai teigė, kad jie „padegė Europos Sąjungos valstybėse narėse esančius didžiulius prekybos centrus, siekdami įbauginti didelį skaičių žmonių ir taip paveikti visuomenės nuomonę“.
Antradienį Lenkijos institucijos pranešė, kad nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022-aisiais buvo sulaikyti 55 asmenys, įtariami veikę Maskvos naudai.
Nuo to laiko Lenkija ne kartą kaltino Rusiją, kad ji yra atsakinga už daugybę diversijos aktų ir bandymų juos įvykdyti, įskaitant gaisrus visoje šalyje ir sostinėje.
Atsakydama į tai Lenkija įvedė apribojimus Rusijos diplomatų judėjimui savo teritorijoje ir nurodė uždaryti du Rusijos konsulatus – Poznanėje ir Krokuvoje.
Svarbi Ukrainos rėmėja Lenkija yra viena iš pagrindinių šalių, per kurią Vakarų valstybės siunčia Kyjivui ginklus ir šaudmenis.
