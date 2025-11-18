 Priekulės seniūnijoje dega namas

Priekulės seniūnijoje dega namas

2025-11-18 12:56 kauno.diena.lt inf.

Šiandien 12.32 val. Bendrajame pagalbos centre skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas apie tai, kad Klaipėdos rajone, Priekulės seniūnijoje, Derceklių kaime, Kairių gatvėje, dega namas.

Priekulės seniūnijoje dega namas / DMN nuotr.

