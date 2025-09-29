Vilniuje atvira liepsna dega namas, apie nukentėjusiuosius nepranešama

„Atvykus, namas degė atvira liepsna. Papildomai dar iškviestos pajėgos, iš viso trys autocisternos, vandenvežė, štabo automobilis“, – BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Situacijų koordinavimo skyriaus budėtojas.
„Buvo pranešimas, kad žmonės išėjo, tikėkimės, taip ir yra“, – nurodė budintis specialistas.
Apie 22.20 val. ugniagesių duomenimis, atvira liepsna degė gyvenamojo namo stogas, antras aukštas, toliau vykdomi gesinimo darbai.
Gaisro priežastis kol kas nežinoma.
Bendrasis pagalbos centras pranešimą apie sostinės Valakų gatvėje degantį namą gavo 21.19 val., į įvykio vietą buvo išsiųstos Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, informacija perduota greitosios medicinos pagalbos stočiai.
Ugniagesių pajėgos į gaisro vietą atvyko praėjus maždaug 15-ai minučių nuo iškvietimo.
