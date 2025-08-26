Vilniuje bandyta padegti privatų biurą

Pranešėjas teigė, kad praėjusio šeštadienio vakarą bandyta padegti jo biurą. Dėl gaisro ugniagesiai nebuvo kviečiami.
Kilus gaisrui aprūko pastatas. Informacija perduota budinčiam gaisrų tyrėjui.
Vilniuje, Astikų gatvėje, bandytas padegti paslaugų paskirties pastatą, antradienį pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.
Pranešėjas teigė, kad praėjusio šeštadienio vakarą bandyta padegti jo biurą. Dėl gaisro ugniagesiai nebuvo kviečiami.
Kilus gaisrui aprūko pastatas. Informacija perduota budinčiam gaisrų tyrėjui.
Naujausi komentarai