Pianistas Kasparas Uinskas kviečia į du šventinius koncertus Kaune ir Vilniuje

„Fryderyko Chopino kūryba yra viena artimiausių mano sielai. Ji įkūnija jautriausias žmogaus emocijas, tačiau kartu reikalauja maksimalaus pianistinio pasirengimo. Kiekviena nata turi savo prasmę ir vietą. L. van Beethoveno ir F. Chopino sugretinimas programoje nėra atsitiktinis. Abu kompozitoriai kalba apie vidinį žmogaus pasaulį, tačiau skirtingomis kalbomis: L. van Beethoveno muzikoje dominuoja struktūra, valia ir slopinama drama, o F. Chopino – subtili emocinė kalba, trapumas ir vidinis pulsas. Šis dialogas leidžia klausytojui išgirsti ne epochų skirtumus, o bendrą žmogaus būsenų lauką“, – apie pasirinktą programą sakė K. Uinskas.
Kritikai apie K. Uinsko meistriškumą
Tarptautinį pripažinimą pelnęs pianistas K. Uinskas koncertuoja pagrindinėse pasaulio salėse, tokiose kaip Niujorko „Carnegie Hall“, Vašingtono „J. F. Kennedy Center“, Londono „Wigmore Hall“, Berlyno filharmonijoje, Madrido filharmonijoje, Briuselio „BoZar“ bei eilėje kitų salių. Šie tarptautiniai pasirodymai akimirksniu pelnė aukščiausius kritikų įvertinimus bei klausytojų pripažinimą. K. Uinskas buvo antrą kartą pakviestas dalyvauti legendinės pianistės Marthos Argerich festivalyje Hamburge, kur jis kartu su violončelininku Alexandru Kniazevu pasirodė Hamburgo Laeiszhalle. Pirmą kartą šiame festivalyje pianistas K. Uinskas koncertavo duete su pianistu Evgeni Bozhanov.
„Didis pianistas ir muzikas… („Carnegie Hall“ / „New York Concert Review“). Kvapą gniaužiantis jausmingumas, tai buvo absoliučiai magiška… (Londono „Wigmore Hall“ / „Seen and Heard international“), – tai keli kritikų atsiliepimai apie K. Uinsko meistriškumą.
Pripažinimo sulaukę įrašai
Viena didžiausių Vokietijos leidybinių kompanijų „Hänssler Classic“ 2024 m. išleido pianisto K. Uinsko CD su Liszto kūriniais. Kompaktinė plokštelė buvo nominuota vienam prestižiškiausių klasikinės muzikos apdovanojimų „International Classical Music Awards“ geriausio solinio metų albumo kategorijoje. Kompaktinė plokštelė iškart sulaukė prestižinio „Pizzicato“ apdovanojimo „Supersonic award“.
„Vau! Koks pianistas! Ir koks Liszto interpretatorius! Lietuvių pianistas Kasparas Uinskas yra pakeliui į savo didžiąją karjerą. Šiame albume įrašyti kūriniai, ir ypač galingoji sonata fortepijonui, liudija atlikėjo aukščiausią meninį meistriškumą“, – rašė kritikas Alainas Steffenas.
2025 m. gruodžio 19 d. ta pati leidybinė kompanija pristatė naują įrašą – abu F. Chopino koncertus fortepijonui ir orkestrui. „Pizzicato Journal“ pažymėjo: „Be bereikalingo užsaldinimo, be maudynių vaniliniame kreme. Jo interpretacijoje dominuoja vyriška, ekspresyvi energija bei jaudinančio lūkesčio pojūtis. Kiekviena jo atliekama nata suspindi krištolo skaidrumu, o fortepijono skambesys vietomis ima žėrėti tarsi glokenspilio varpeliai.”
Koncertai:
Vasario 10 d. – Kauno filharmonija
Vasario 14 d. – Lietuvos nacionalinė filharmonija Vilniuje
