Vilniaus oro uoste sulaikytas vyras su šoviniu

2026-01-12 07:28
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Per patikrą Vilniaus oro uoste pareigūnai sulaikė šovinį turėjusį vyrą.

Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas / A. Ufarto/ ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 13.15 val. Rodūnios kelyje esančiame Vilniaus oro uoste pas vyrą (gim. 1964 m.) rastas šovinys „Norma“ 30-06 kalibro.

Vyras uždarytas į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaudmeniu.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

