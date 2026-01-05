 Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių

2026-01-05 09:04
Algimantė Ambrulaitytė (BNS)

Dėl naktį prastesnių oro sąlygų pirmadienį ryte Vilniaus oro uoste fiksuojami nežymūs skrydžių vėlavimai.

Vilniaus oro uoste vėluoja dalis skrydžių / Š. Mažeikos/BNS nuotr.

„Dalis skrydžių iki keliolikos minučių vėluoja išskristi ir tam įtakos turi oro sąlygos, nes ilgiau užtrunka lėktuvo paruošimas po nakties būtent dėl oro sąlygų“, – BNS sakė Lietuvos oro uostų (LTOU) atstovė Vitalija Ročė.

Jos teigimu, pirmadienį tolimesni skrydžiai turėtų vykti pagal grafiką.

„Tolimesnių (skrydžių – BNS) vėlavimų kaip ir nenumatoma, skrydžiai vyks pagal grafiką“, – nurodė LTOU atstovė.

Tuo metu, V. Ročės teigimu, apie 7 valandų lėktuvo vėlavimas išskristi į Milaną susijęs su įgulos rotacija – orlaivis iš Vilniaus oro uosto turėjo pakilti sekmadienį 23.30 val., tačiau pakilo pirmadienį 6.28 valandą.

„Vėlavimo priežastis buvo orlaivio įgulos rotacija, vykusi Milano oro uoste. Jis vėlavo atvykti į Vilniaus oro uostą, o dėl vėlavusio orlaivio atvykimo į Vilniaus oro uostą buvo taip pat pavėlintas išvykimo laikas“, – sakė V. Ročė.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pirmadienį vietomis turėtų pasnigti, tačiau smarkaus sniego nenumatoma. Vietomis formuosis plikledis.

