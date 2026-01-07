 Tarnybos šturmavo vieno Kauno prekybos centro tualetą: negyvėlis prisikėlė iš mirusiųjų

Tarnybos šturmavo vieno Kauno prekybos centro tualetą: negyvėlis prisikėlė iš mirusiųjų (Papildyta)

2026-01-07 12:23 kauno.diena.lt inf.

Į V. Krėvės propekte įsikūrusį prekybos centrą antradienio vakare skubėjo visos Kauno specialiosios tarnybos. Taip reaguota į „Rimi“ apsaugos darbuotoju prisistačiusio asmens pranešimą apie galimai negyvą vyrą, gulintį iš vidaus užrakintame tualete.

Skambinusiojo pranešimas, užregistruotas 21.15 val., nieko gero nežadėjo. Jis teigė matantis per tualeto durų apačią tik gulinčio vyro, kuris nejuda, batus.

Nors Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėse, kuriose pranešama apie šį įvykį, yra buvę įvairiai pasibaigusių tokių atvejų – ir narkotikų perdozavimo, dėl ko net buvo susilpnintas prekybos centro tualetų apšvietimas, ir net degtinės butelio vagystė Panemunės „Maximoje“, kurį ilgapirštis skubiai išmaukė užsidaręs šios parduotuvės tualete, į kurį taip pat teko laužtis, panašu, kad šį kartą neatmesta, jog vyrą galėjo ištikti ir infarktas ar insultas arba dar koks nors priepuolis. Ir viliantis, kad galbūt dar galima nelaimėliui padėti, tualeto durys išlaužtos laužtuvu.

Po šios tradicinės tokiais atvejais ugniagesių gelbėtojų pagalbos į šturmuotą tualetą įleisti medikai bei policija. Pastarosios atstovė patvirtino ugniagesių gelbėtojų suvestinių informaciją, kad sumaištį sukėlęs vyras rastas tualete miegantis. Tai buvo 1966 m. gimęs benamis.

Kadangi minėtas „Rimi“ įsikūręs Draugystės parko prieigose, neatmetama, kad jis galėjo ateiti iš ten į šį prekybos centrą pasišildyti, o gal net pernakvoti ir nemokamai pavalgyti, nes 22 val. šis prekybos centras uždaromas. Tačiau nuo šilumos užmigo anksčiau.

Pasak policijos atstovės, į įvykio vietą vykę jos kolegos nenurodė, kad tualete miegojęs pastovios gyvenamosios vietos neturintis asmuo buvo neblaivus. Tačiau pranešė, kad nuvežė jį tą vakarą į Nakvynės namus R. Kalantos gatvėje.

Papildyta. „Rimi“ atstovai sureagavo į šią publikaciją, patikslindami, kad minimi tualetai yra ne „Rimi“, bet „Dainavos“ turgaus pasažo. Anot atstovų, viešo tualeto prekybos centre „Dainava“ „Rimi“ neturi. 

Rimi
tualetas
Kauno specialiosios tarnybos
vyras

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

Mario
1
0
Vytiokas
Kažkaip ,,prie ruso,to nebuvo. Toks ,,veikėjas",buvo paimamas už sprando ir .........įdarbinamas.
9
-2
Taip
Mes gyvenam gerai..... .
8
-2
Visi komentarai (3)

