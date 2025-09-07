Beveik prieš dvi savaites dingusi kaunietė rasta negyva

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba skelbia, kad penktadienį, 12.09 val., gelbtojai buvo nuvykę į daugiabutį V. Landsbergio-Žemkalnio gatvėje.
Buvo gautas pranešimas, kad reikia atidaryti duris – 84 metų kaimynė antra savaitė neišeina iš namų, galimai sutrikusi sveikata.
Ugniagesiai pasikėlė ištraukiamosiomis kopėčiomis ir pateko į 3 aukšte esantį balkoną, laužtuvu atidarė langą.
Į vidų buvo įleisti medikai ir policijos pareigūnai.
Viduje rasta moteris (g. 1941 m.) be gyvybės ženklų.
Naujausi komentarai