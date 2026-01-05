Teismas po pertraukos tęs nužudymu kaltinamo pasieniečio bylos nagrinėjimą

Teisme planuojama peržiūrėti pasieniečių kūnų kamerų vaizdo įrašus bei perklausyti garso įrašus, paskui bus tęsiama kaltinamojo apklausa.
Pareigūnas kaltės dėl tyčinio nužudymo nepripažįsta.
Bylos duomenimis, 2024-ųjų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai gavo Padvarionių užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį, kuris nepakluso reikalavimams sustoti.
Automobiliui nestojus ir nuvažiavus, K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti bėglį, iš tarnybinio ginklo vieną kartą iššovė į nuvažiuojantį automobilį. Vėliau paaiškėjo, kad automobilio vairuotojas buvo mirtinai sužeistas.
Pats pasienietis liudijo, jog į jo pusę važiavęs „VW Passat“ nepakluso nurodymams sustoti ir važiavo į jį.
„Nukreipiau ginklą į variklį, bandžiau šaukti, mojavau rankomis, bet jis pasuko tiesiai į mane, todėl šokau į pievos pusę. Nusitaikiau į automobilio galinį ratą, bet ginklas užsikirto“, – sakė jis.
Anot pareigūno, po šio įvykio automobilis važiavo į Tabariškių kaimą, esantį pasienyje su Baltarusija. K. Ilgevičius teisme teigė, jog pasiekęs kaimą bėglys būtų sukėlęs pavojų žmonėms.
Pareigūnas pertaisė ginklą ir šovė į galinį ratą. Pavažiavęs apie 150 metrų automobilis sustojo atsitrenkęs į medį.
Netrukus paaiškėjo, kad bėglys negyvas.
16 metų tarnyboje išdirbęs pasienietis teigė iš kolegų žinojęs, kad šis asmuo užsiėmė kontrabanda.
Kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas teigia manantis, kad byloje kaltinimai pateikti nepagrįstai.
Prokuroras Darius Šneideris savo ruožtu teigia, kad šūvis atliktas po to, kai nestojęs pažeidėjas apvažiavo pareigūną bei šalinosi, pavojaus pareigūnui jis nebekėlė.
Bėglio automobilyje „VW Passat“ buvo rasta 4,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
Beveik 300 narių vienijantis „Pasieniečių klubas“ sako, kad šia byla siunčiama netinkama žinia kitiems VSAT pareigūnams. Anot klubo, tai nėra pirmas atvejis, kai teisėsaugos pareigūnus bandoma nuteisti už tai, kad jie vykdo savo pareigas užkardydami teisės pažeidimus.
