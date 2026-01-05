Pažintis internete vilnietei baigėsi tragiškai: ne tik apgavo, bet ir nužudė

Kaltinamųjų suole atsidūrė Rimas K. ir jo bendrininkė Jurga A. Moteris buvo kaltinama tik dėl tam tikrų epizodų, o Rimas K. – dėl įvairių nusikaltimų, vienas kurių – nužudymas.
Sprendimą šioje byloje priėmė Vilniaus apygardos teismas. Sunkiais nusikaltimais kaltinto Rimo K. kaltė buvo visiškai įrodyta. Jis nuo visuomenės bus izoliuotas septyniolika metų. Jo bendrininkė išsisuko su lygtine bausme.
Sukrečiančios detalės
Rimas K. moteriai prisistatė asmeniu, ieškančiu pažinčių. Vyras pažadėjo moteriai padėti parduoti jos automobilį ir nupirkti jai naują.
Jie susipažino ir vyras įgijo moters pasitikėjimą, įtikino ją perduoti jam pinigus automobilio pirkimui. Paveikta apgaulės, moteris po kelių dienų į namus atėjusiam Rimui K. perdavė 4 tūkst. eurų grynaisiais.
Tada nusikaltėlis įtikino savo pažįstamą Jurgą A. pagrobti naivios moters asmens dokumentą. Vyras pasą ketino panaudoti įsigydamas įvairių prekių nukentėjusiosios vardu.
Jurga A., veikdama pagal su Rimu K. iš anksto suderintą planą, apsimetusi automobilio pirkėja, užėjo į nieko neįtariančios moters butą ir iš ten panaudodama apgaulę slapta pagrobė jos pasą.
Su dokumentu nusikaltėliai nuskubėjo į prekybos centrą „Akropolis“. Ten nusipirko telefoną „iPhone Xs Max“ (1 tūkst. 174 eurų vertės). Buvo sudaryta lizingo sutartis.
Kitą dieną jie nuvyko į prekybos centrą „Banginis“. Ten nusipirko kompiuterį „Macbook Pro“, kurio vertė 1 tūkst. 539 eurai. Trečią lizingo sutartį jie sudarė tą pačią dieną. Šįkart buvo įsigytas 463 eurų vertės „iPhone 7“.
Ėmėsi kruvino plano
Toliau Rimas K. jau veikė vienas. Siekdamas pagrobti moters namuose laikomą turtą – pinigines lėšas ir aukso dirbinius bei išvengti galimo jo ir Jurgos A. asmenybių bei jų padarytų nusikaltimų atskleidimo, vyras nutarė moterį nužudyti.
2019 m. spalio 30-sios vakarą, nuo 19 iki 22.50 val., jis nuvyko prie jos namo, užėjo į butą. Vonios kambaryje pagrasino nukentėjusiajai šaunamuoju ginklu, liepė jai tylėti. Rimas K. lipnia juosta surišo moters rankas ir kojas.
Tada privertė pasakyti jos banko kortelės PIN kodą, kurį sužinojęs lipnia juosta užklijavo moteriai burną, taip atėmė jai galimybę priešintis ir šauktis pagalbos. Tada Rimas K. pagrobė bute buvusius aukso dirbinius, piniginę, telefoną. Pagrobto turto bendra vertė 1,2 tūkst. eurų.
Tęsdamas nusikalstamus veiksmus Rimas K. sugrįžo į vonią, kurioje buvo palikęs surištą moterį. Panaudodamas savo džemperio gobtuvo virvę, jis užveržė ir užspaudė jos kaklą, dėl to uždususi moteris mirė vietoje.
Tada Rimas K. sutvarkė ir išvalė nusikaltimo vietą, atrišo moters rankas, kojas ir burną. Žudikas paliko jos kūną imituodamas jos tariamą savižudybę pasikariant, o pats su pagrobtais daiktais pasišalino iš įvykio vietos.
Dar tą patį vakarą jis neteisėtai panaudojo pagrobtą banko mokėjimo kortelę. Įvedęs išgautą PIN kodą, jis išgrynino 530 eurų. Tai buvo paskutinis jo įvykdytas nusikaltimas.
Kaltės neneigė
Rimas K. teisme pasakojo, kad supranta, kuo yra kaltinamas ir savo kaltę pripažįsta. Jis su būsima auka susipažino internete ieškodamas pažinčių. Iškart nusprendė pagrobti jos turtą. Patikli moteris sakė, kad parduoda automobilį ir nori pirkti naują.
Jis melagingai žadėjo jai padėti nupirkti automobilį, rodė internete parduodamų automobilių nuotraukas ir sakė rinktis. Tada ji savo bute davė jam 4 tūkst. eurų, o netrukus pridėjo dar 2 tūkst. eurų. Jie nesurašė raštelio dėl pinigų perdavimo. Jis melavo moteriai, kad automobilis tralu vežamas iš Vokietijos.
Tada su bendrininke jie atvažiavo prie nieko neįtariančios moters namų. Susitarė, kad Jurga A. nueis pas moterį į butą. Tada jis paskambins moteriai ir nukreips jos dėmesį, o tuo metu bus pagrobtas asmens dokumentas.
Jie žinojo, kad panaudojant svetimą pasą galima nupirkti prekių ir užsidirbti iš jų pardavimo. Panaudodami svetimą pasą, jie iš parduotuvių nupirko du tris telefonus, kompiuterį bei nuomojosi butus. Jie parduotuvėse vaidindavo, kad vienas kito nepažįsta, neva jis padeda Jurgai A. išsirinkti telefoną, o ji šį nupirkdavo. Tada daiktai buvo parduoti.
Tuo metu dar gyva moteris pasakė, kad dėl pagrobto paso kreipsis į policiją. Tačiau Rimas K. nuramino, kad iš sutartyje nurodytos gyvenamosios vietos atpažįsta pirkėją ir grąžins jai pasą. Po trijų keturių dienų vyras grąžino moteriai pasą, kuri neįtarė, kad jis yra susijęs su tuo.
Vis dėlto supratęs, kad nusikaltimai gali būti greitai išaiškinti, vyras nusprendė moterį nužudyti. Užsukusį į svečius, moteris dar norėjo jį pamaitinti, tačiau Rimas K. atsisakė, nes nenorėjo palikti pėdsakų, todėl tik atsigėrė arbatos.
Jie kalbėjo apie automobilį. Moteris klausė, ar jis nori išsimaudyti ir nuėjo į vonią prileisti vandens. Tada vyras ir įvykdė savo kraupų sumanymą. Žudikas savo elgesį vertino blogai, gailėjosi dėl padarytų nusikaltimų, norėjo atsiprašyti nužudytosios artimųjų, žadėjo atlyginti padarytą žalą.
Tam tikruose nusikalstamuose epizoduose dalyvavusi Jurga A. patvirtino viską, ką sakė jos bendras. Moteris pridūrė, kad gailisi dėl savo elgesio.
Ilgi įkalinimo metai
Vilniaus apygardos teismas pripažino Rimą K. kaltu dėl nužudymo ir paskyrė jam septyniolikos metų laisvės atėmimo bausmę. Jis buvo nuteistas ir dėl kitų nusikaltimų, tačiau subendrinus bausme, liko tas pats septyniolikos metų terminas.
Taip pat Rimą K. teismas pripažino pavojingu recidyvistu.
Jo nusikaltimų bendrininkei buvo paskirta 1,5 metų įkalinimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas dvejiems metams.
Iš jų abiejų lizingo bendrovėms priteista bendra 6 tūkst. eurų viršijanti suma.
Šis nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.
