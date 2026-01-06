Advokatas: pasienietis turėjo teisę šauti į kontrabandininką

Pasienietis Karolis Ilgevičius mirtiną šūvį paleido prieš 1,5 metų, tačiau jam teko jau antrą kartą atvykti į teismo posėdį. Jame buvo peržiūrėti to vakaro vaizdo įrašai, padaryti tarnybinio automobilio vaizdo registratoriumi bei pareigūnų kūnų kameromis.
Pareigūnų pradėtas persekioti automobilis nestojo. Jo laukęs K. Ilgevičius stovėjo kaimo kelyje, ant posūkio, tačiau automobilio vairuotojas nekreipė į jį dėmesio, tad pareigūnui teko trauktis nuo kelio. Jis pasakojo, kad bandė šauti į priekinį ratą, tačiau ginklas užsikirto, o užtaisęs ginklą dar kartą iššovė mirtiną šūvį į nuvažiuojantį automobilį.
„Šiuo atveju manytina, kad pareigūnas viršijo jam suteiktus įgaliojimus. Mirtinas šūvis, pagal aplinkybes, nebuvo būtinas toje situacijoje“, – teigė prokuroras Darius Šneideris.
Tiesa, pasieniečio advokatas Vidas Vilkas su kaltinimu nesutinka ir teigė, jog pats pareigūnas vos netapo greitai lėkusio vairuotojo auka.
„Visų pirma, asmuo padarė nusikalstamą veiką, t. y. kontrabandą. Antra – jis užvažiavo ant stovinčio pareigūno ir nepakluso teisėtam reikalavimui sustoti. Bėglys matė ginkluotą pareigūną, tačiau nepakluso reikalavimui“, – aiškino jis.
Anot prokuroro, kai automobilis nuo pareigūno tolo, šis grėsmės jo gyvybei jau nekėlė.
„Įstatymas aiškiai nustato, kad pareigūnas gali panaudoti ginklą tik tokiu atveju, kai yra neišvengiamas pavojus paties pareigūno ar kitų asmenų gyvybei. Pagal visas aplinkybes manytina, kad tokia situacija tuo momentu jau buvo pasibaigusi“, – tvirtino jis.
Tačiau, pasak advokato, dideliu greičiu sprunkantis kontrabandininkas galėjo kelti grėsmę kitiems.
„Jei jis būtų važiavęs toliau ir partrenkęs vaiką, paauglį, kurie ten gyvena, t. y. 300 metrų nuo įvykio vietos, tuomet pareigūnas būtų kaltinamas, jog neatliko savo pareigų“, – kalbėjo V. Vilkas.
Advokatas teigė, esą anksčiau panašios bylos būdavo kvalifikuojamos kaip neatsargus gyvybės atėmimas.
„Ši byla yra pirmoji, kai pareigūnas kaltinamas tokiomis aplinkybėmis esą tyčia atėmęs gyvybę“, – sakė jis.
Negana to, žuvęs vairuotojas policijai ir pasieniečiams jau žinomas. Jis buvo teistas dėl kontrabandos gabenimo ir pasipriešinimo pareigūnams, o šį kartą jo automobilyje buvo rastos kontrabandinės cigaretės.
Teismo posėdyje dalyvavo nušauto vyro buvusi žmona. Moteris norėjo prisiteisti 50 tūkst. eurų neturtinės žalos, o kiekvienam iš trijų vaikų – po 70 tūkst.
Lemtingą šūvį paleidusio pareigūno į teismo posėdį palaikyti taip pat atvyko būrys kolegų.
„Valstybės sienos apsaugos tarnyba yra ne tik teisėsaugos institucija, bet ir ginkluotųjų pajėgų dalis. Ginklo panaudojimas yra vienas iš svarbiausių aspektų vykdant šalies gynybą ir užtikrinant žmonių saugumą“, – dalijosi Valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.
Pasak pasieniečių vado, egzistuoja pavojus, jog pareigūnai kitą kartą bijos panaudoti ginklą.
„Jau šiandien turime keletą pavyzdžių, kai pareigūnai pradeda svarstyti“, – teigė R. Liubajevas.
Be to, advokatas atkreipė dėmesį, kad pasienietis tokiu ginklu, kokį turėjo lemtingą dieną, buvo apmokytas šaudyti tik vieną kartą.
