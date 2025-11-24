Kontrabandininką nušovęs pasienietis papasakojo, kaip viskas vyko

„Nesuprantu, kodėl esu kaltinamas dėl tyčinio nužudymo“, – posėdyje teigė pareigūnas.
Jį pirmadienį palaikyti atvyko keliasdešimt kolegų, įskaitant ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadą Rustamą Liubajevą.
„Aš negaliu nebūti čia šiandien, nors, kaip žinote, turime nemažai iššūkių, kadangi mūsų kolega, mūsų ginklo brolis šiuo metu yra bėdoje. Noriu pasakyti, kad mes palaikome savo kolegą – palaikome ir kaip kolegą, ir kaip žmogų“, – prieš posėdį sakė R. Liubajevas.
Jis taip pat teigė, jog VSAT prisidėjo prie advokato paslaugų apmokėjimo, taip pat suteikė psichologinę pagalbą ir paramą.
Užsikirto ginklas
Bylos duomenimis, pernai vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.
Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį, kuris nepakluso perspėjimams sustoti.
Automobiliui nestojus ir nuvažiavus, K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį iš tarnybinio šaunamojo ginklo vieną kartą iššovė į nuvažiuojantį automobilį. Vėliau paaiškėjo, kad automobilio vairuotojas buvo mirtinai sužeistas.
Pats pasienietis liudijo, jog į stabdomo „VW Passat“ automobilio pusę šovė dar jam artėjant link pareigūno, tačiau tuomet ginklas užsikirto.
„Aš bandžiau šaukti, mojavau rankomis, jam nestojus šokau į pievos pusę“, – sakė jis.
Anot jo, automobilis toliau važiavo link Šalčininkų rajono savivaldybėje – pasienyje su Baltarusija esančio Tabariškių kaimo.
„Buvau įsitikinęs, kad gali kilti pavojus gyventojams, pertaisau ginklą, nusitaikiau į galinį ratą ir šoviau. Mašina nuvažiavo toliau ir toliau vijomės, bet pavažiavus 150 metrų automobilis pradėjo sukti link medžio ir atsitrenkė“, – teigė K. Ilgevičius.
Pavažiavus 150 metrų automobilis pradėjo sukti link medžio ir atsitrenkė.
Pasak jo, sulaikant asmenį buvo nustatyta, kad šis – be gyvybės ženklų.
Dar iki posėdžio kaltinamojo advokatas Vidas Vilkas teigė manantis, jog byloje kaltinimai pateikti nepagrįstai.
Prokuroras Darius Šneideris prieš posėdį žurnalistams teigė, jog šūvis buvo atliktas po to, kai nestojęs pažeidėjas apvažiavo pareigūną bei šalinosi.
„Šiuo atveju, manytina, jog šūvis buvo atliktas pažeidžiant įstatymą, nes įstatymas (...) numato, kad šaunamasis ginklas gali būti panaudojamas tiktai tokiu atveju, kai yra iškilęs neišvengiamas pavojus pačiam pareigūnui ar kitiems asmenims“, – teigė jis.
„Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinkus duomenis buvo prieita išvados, kad neišvengiamas pavojus šiuo atveju jau nebebuvo kilęs, tai yra buvo pasibaigęs tuo momentu, kai buvo atliktas šūvis“, – tikino prokuroras.
Kolegų palaikymas
Kaip BNS yra sakęs VSAT atstovas Giedrius Mišutis, automobilį vairavęs vyras bandė partrenkti minėtą pasienietį, o jo automobilyje buvo rasta 4,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.
Beveik 300 narių vienijantis „Pasieniečių klubas“ pirmadienį išplatintame pareiškime nurodė, jog tyrimo dėl ginklo panaudojimo teisėtumo atlikimas yra būtinas, tačiau šiuo atveju riziką „dėl galimos jėgos panaudojimo ir iš to kylančių galimų pasekmių turi įvertinti ne tik pareigūnas, bet ir pats teisės pažeidėjas“.
Pasak „Pasieniečių klubo“, šia byla teismas siunčia netinkamą žinią kitiems VSAT pareigūnams.
Pasieniečiai taip pat pastebi, jog tai nėra pirmas atvejis, kai teisėsaugos pareigūnus bandoma nuteisti už tai, kad jie vykdo savo pareigas užkardant teisės pažeidimus.
Kaip rašė BNS, spalį Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį, kuriuo policininko Dariaus Šerpyčio baudžiamoji byla dėl agresyvios moters nužudymo nutraukta, o dėl kaltinimų piktnaudžiavus tarnyba jis išteisintas.
Pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.
Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.
Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė, nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.
(be temos)
(be temos)
(be temos)