 Teismas leido pratęsti bendraamžio nužudymu įtariamo 15-mečio suėmimą

Teismas leido pratęsti bendraamžio nužudymu įtariamo 15-mečio suėmimą

2025-08-28 16:31
BNS inf.

Vilniaus miesto apylinkės teismas leido bendraamžio nužudymu įtariamo 15-mečio vilniečio suėmimą pratęsti dviem mėnesiams.

Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas Vilniuje, konteineryje, rastas nužudyto penkiolikmečio kūnas

Kaip ketvirtadienį BNS informavo teismo atstovas Giedrius Janonis, ikiteisminio tyrimo teisėja tenkino prokuroro prašymą pratęsti suėmimą iki lapkričio 5-osios.

Ši nutartis gali būti apskųsta per 20 dienų nuo jos gavimo Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Teismas mėnesio trukmės suėmimą nepilnamečiui skyrė rugpjūčio pradžioje.

Kaip rašė BNS, nužudyto jaunuolio kūnas rugpjūčio pradžioje buvo rastas požeminiame konteineryje, Žvėryno mikrorajone, Lokių gatvėje.

Pranešta, kad nužudytas jaunuolis dieną prieš  atsisveikino su draugu prekybos centre „Ozas“ ir turėjo važiuoti namo, tačiau negrįžo. Tos pačios dienos vakarą tėvai apie dingusį sūnų pranešė pareigūnams.

Vėliau naktį konteinerio gesinti vyko ugniagesiai, tačiau jie tik užpylė vandeniu smilkstantį konteinerį, tačiau palaikų nepastebėjo. Juos tos pačios rytą surado policijos pareigūnai.

Šiame straipsnyje:
teismas
15-mečio nužudymas
pratęstas suėmimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų