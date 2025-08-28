Teismas leido pratęsti bendraamžio nužudymu įtariamo 15-mečio suėmimą

Kaip ketvirtadienį BNS informavo teismo atstovas Giedrius Janonis, ikiteisminio tyrimo teisėja tenkino prokuroro prašymą pratęsti suėmimą iki lapkričio 5-osios.
Ši nutartis gali būti apskųsta per 20 dienų nuo jos gavimo Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.
Teismas mėnesio trukmės suėmimą nepilnamečiui skyrė rugpjūčio pradžioje.
Kaip rašė BNS, nužudyto jaunuolio kūnas rugpjūčio pradžioje buvo rastas požeminiame konteineryje, Žvėryno mikrorajone, Lokių gatvėje.
Pranešta, kad nužudytas jaunuolis dieną prieš atsisveikino su draugu prekybos centre „Ozas“ ir turėjo važiuoti namo, tačiau negrįžo. Tos pačios dienos vakarą tėvai apie dingusį sūnų pranešė pareigūnams.
Vėliau naktį konteinerio gesinti vyko ugniagesiai, tačiau jie tik užpylė vandeniu smilkstantį konteinerį, tačiau palaikų nepastebėjo. Juos tos pačios rytą surado policijos pareigūnai.
Naujausi komentarai