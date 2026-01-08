Klaipėdoje nuteistas asmuo dėl narkotikų platinimo bei neatsargaus gyvybės atėmimo

Generalinės prokuratūros praneša, kad bylos duomenimis, E. L. neteisėtai įgijo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą kiekį karfentanilio, kurį atsinešė į praėjimo tunelį Klaipėdoje.
Teigiama, kad 2024 m. kovo 30 d., apie 20 val., jis injekcine adata į kairės ir dešinės rankų linkius suleido jam narkotinę medžiagą. Nukentėjusysis buvo sunkaus laipsnio neblaivumo ir dėl suleisto karfentanilio patyrė ūmų apsinuodijimą, nuo kurio mirė.
Klaipėdos apylinkės teismas 2025 m. gegužę E. L. visiškai išteisino. Prokuroras apeliaciniu skundu prašė panaikinti išteisinamąjį nuosprendį ir pripažinti vyrą kaltu.
Klaipėdos apygardos teismas pilna apimtimi tenkino prokuroro apeliacinį skundą. Buvo konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir padarė neteisingą išvadą, jog byloje nepakanka duomenų, esą teisiamasis nelegaliai įgijo narkotinę medžiagą, ją atgabeno į įvykio vietą turint tikslą platinti bei platino.
Taip pat apeliacinės instancijos teismas paneigė pirmosios instancijos teismo išvadą, kad kaltinamasis neturėjo galimybės numatyti savo veiksmų padarinių.
„Teismas nustatė, kad E. L. pagal savo asmenines savybes ir gyvenimišką patirtį suprato, jog jo veiksmai gali kelti pavojų nukentėjusiojo sveikatai ar gyvybei, nors ir nenumatė, kad narkotinių medžiagų suleidimas pasibaigs nukentėjusiojo mirtimi. Pažymėtina ir tai, kad teismo medicinos ekspertas teismo posėdžio metu Klaipėdos apygardos teisme patvirtino, kad mirusiojo kraujyje nustatytas karfentanilio kiekis buvo labai didelis palyginus su kitais šia narkotine medžiaga apsinuodijusiais asmenimis, ir net jei nukentėjusysis būtų buvęs blaivus, toks karfentanilio kiekis, koks buvo rastas nukentėjusiojo kraujyje, jam būtų buvęs mirtinas“, – rašo Prokuratūra.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis per tris mėnesius nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (LAT).
