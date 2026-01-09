Teismas imsis buvusio „Contribee“ vadovo bylos

„Taip, (posėdis – BNS) turėtų vykti“, – BNS posėdžio išvakarėse patvirtino Alytaus apylinkės teismo atstovė Jurgita Urbanavičiūtė.
Jos duomenimis, kaltinamasis, jo gynėjas ir valstybinį kaltinimą palaikanti Kauno apygardos prokurorė Alma Markvaldienė pirmame bylos posėdyje dalyvaus nuotoliniu būdu. Bylą paskirta nagrinėti teisėjai Ingai Liubinienei.
Kaip skelbė BNS, ši baudžiamoji byla Alytaus apylinkės teismui perduota pernai lapkritį. Joje G. Ratkevičius kaltinamas 2023 metų balandį–lapkritį įvykdęs 11 elektroninių mokėjimų ir taip pasisavinęs apie 130 tūkst. eurų, priklausiusių vienam iš „Contribee“ klientų.
Paaiškėjus apie G. Ratkevičiaus atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas skelbė, kad apie 130 tūkst. eurų buvęs „Contribee“ vadovas persivedė iš paramą Ukrainai renkančios organizacijos „Blue/Yellow“ sąskaitos.
Tuometis „Contribee“ vadovas ir akcininkas Adrijus Jakučionis teigė, kad tokiais veiksmais G. Ratkevičius pažeidė įmonės vidaus tvarką, todėl buvo kreiptasi į teisėsaugą.
Prokuratūros duomenimis, pasigedus minėtos sumos, G. Ratkevičius grąžino pinigus į kliento sąskaitą. A. Jakučionis tvirtino, kad dėl to klientas žalos nepatyrė, tačiau dėl ikiteisminio tyrimo iš platformos ėmus trauktis kūrėjams, įmonė vertina jai padarytą nuostolį.
Teisėsaugai tiriant G. Ratkevičiaus veiklą, kaip 2024-ųjų gruodį rašė BNS, „Contribee“ už neskelbiamą sumą įsigijo Lietuvos turto valdymo ir investicijų bendrovė „Masiva group“. Ji į platformos vystymą ketino investuoti apie 1 mln. eurų.
