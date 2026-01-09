Buvusios Seimo narės Dangutės Mikutienės piktnaudžiavimo ir turto pasisavinimo byla perduota teismui

Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad D. Mikutienė, būdama Trakų ligoninės (šiuo metu Trakų rajono sveikatos centras) direktorė, 2022 metais suklastojo dokumentą, kuriuo dviem darbuotojoms buvo skirti priedai prie atlyginimo, kuriuos pastarosios pervedė į direktorės asmeninę sąskaitą.
Tyrimo duomenimis, dėl tokių kaltinamosios veiksmų buvo padaryta 475 eurų (su privalomais mokesčiais) turtinė žala Trakų ligoninei, Trakų rajono savivaldybės administracijai ir valstybei.
Baudžiamoji byla 2025 metų gruodį perduota Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmams, vėliau ji persiųsta nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams.
