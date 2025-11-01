 Teismas galutinai išteisino komiką Šurajevą

2025-11-11 14:24
Ainis Gurevičius (BNS)

Vilniaus apygardos teismas antradienį paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį Olegui Šurajevui, kuris buvo kaltinamas šmeižimu, žmogaus veiksmų laisvės varžymu ir neteisėtu informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimu.

Olegas Šurajevas
Olegas Šurajevas / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Praėjusią gegužę Vilniaus miesto apylinkės teismas komiką O. Šurajevą išteisino. Apylinkės teismas tuomet konstatavo, kad O. Šurajevas nepadarė veikos, turinčios nusikaltimo požymių.

Nuosprendį Vilniaus apygardos teismui apskundė prokuroras Šarūnas Šimonis ir nukentėjusysis Vadimas Butrimas. Bet vėliau aukštesnysis prokuroras Š. Šimonio skundą atšaukė, todėl dabar apygardos teismas nagrinėjo tik V. Butrimo skundą.

„Nepadarytas nė vienas nusikaltimas“, – antradienį konstatavo teisėjas Darius Pranka.

Pasak teisėjo, V. Butrimo skundas atmestas, nes jis yra nepagrįstas.

Teismo manymu, O. Šurajevas V. Butrimo nešmeižė, o išsakė savo nuomonę, neatskleidė informacijos apie V. Butrimo privatų gyvenimą, nes jį bei jo automobilį fotografavo viešose vietose ir t. t.

Apygardos teismo nutartis įsigaliojo nuo jos paskelbimo dienos.

Anksčiau prokuroras Š. Šimonis prašė kaltinamajam skirti vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigoti jį dalyvauti elgesio pataisos programose, uždrausti bendrauti su nukentėjusiuoju V. Butrimu ir lankytis jo gyvenamojoje bei darbo vietose.

Tame pačiame daugiabutyje gyvenusių O. Šurajevo ir V. Butrimo konfliktas prasidėjo, kai Ukrainą palaikantis komikas pamatė prie namų stovinčiame automobilyje Rusijos vėliavėlę. O. Šurajevas ant V. Butrimo automobilio užklijavo lipdukus, raginančius remti Ukrainą.

Po to V. Butrimas atėjo į O. Šurajevo namus ir smogė jam. Už tai V. Butrimas buvo nuteistas, jam skirta devynerių mėnesių laisvės apribojimo bausmė ir 60 valandų viešųjų darbų.

Vėliau O. Šurajevas internete išplatino vaizdo įrašą, kuriame pasakojo apie V. Butrimą. Sakė, kad jis yra „vatnikas“, nemoka mokesčių, paviešino atvaizdą.

ha
vatnykai vėl sukrėsti dedasi čemodanus į laisvąjį bulbastaną
2
0
ai'Skauda \\.//
Gydymo PIŠ'o patarėjui neskirs?
0
-1
PIS'o
valstybininkas cia.
2
-1
