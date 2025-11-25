Teismas Algirdo Vrubliausko valdiško turto pasisavinimo byloje baigė įrodymų tyrimą

„Jeigu daugiau prašymų nėra, teismas įrodymų tyrimą skelbia baigtu. Skelbiamos baigiamosios kalbos ir žodis suteikiamas prokurorui“, – paskelbė bylai pirmininkaujanti teisėja Danutė Giačaitė.
Kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Valkavičius baigiamąją kalbą pradėjo keldamas klausimą, ar šios bylos kaltinamieji pateisino visuomenės lūkesčius dėl teisėto jiems suteikto valdiško turto naudojimo.
„Pagal bylos aplinkybes aš manau, kad ne“, – sakė prokuroras.
Kaip skelbė BNS, pernai spalį teismui perduotoje byloje A. Vrubliauskas, buvusi Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė, savivaldybės darbuotojai Nijolė Radžiūnienė ir Andrius Kuzmauskas kaltinami valdiško turto pasisavinimu piktnaudžiaujant ir klastojant dokumentus.
A. Vrubliauskas ir G. Jociunskaitė kaltinami piktnaudžiavę ir pasisavinę turtą, kiti du asmenys – klastoję dokumentus ar tokiais dokumentais disponavę ir piktnaudžiavę.
Gynėjo Viktoro Preikšo prašymu, teismas prie bylos prijungė teigiamą A. Vrubliausko charakteristiką iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos šaulių sąjungos ir krašto apsaugos ministro suteiktus apdovanojimus, dokumentus, rodančius, kad įrenginiai nebuvo apskaityti jo individualioje veikloje, tačiau naudoti einant visuomenines pareigas.
G. Jociunskaitės ir N. Radžiūnienės advokatai pateikė prašymus iš valstybės priteisti jų ginamųjų teisines išlaidas, jeigu būtų priimtas išteisinantis nuosprendis, tuo metu A. Kuzmausko gynėjas paprašė prijungti dvi teigiamas šio kaltinamojo charakteristikas iš Alytaus rajono ir miesto savivaldybių administracijų direktorių.
Ikiteisminį tyrimą atlikusios Specialiųjų tyrimų tarnybos duomenimis, remiantis suklastotais įrenginių defektavimo aktais, keli telefonai ir planšetinis kompiuteris praėjusią kadenciją buvo pripažinti tariamai netinkamais naudoti, tačiau po to jais toliau naudotasi.
Bendra įrenginių vertė siekia virš 3 tūkst. eurų, tokio dydžio inkriminuojama savivaldybei padaryta žala.
A. Vrubliauskas žurnalistams anksčiau teigė šioje byloje nepripažįstantis kaltės, esą netvarkingų įrenginių grąžinti jo niekas neprašė, o kaltinamasis „paskui juos ir išmetęs“.
Kitoje vadinamojoje čekiukų byloje A. Vrubliauskas yra nuteistas dėl beveik 20 tūkst. eurų pasisavinimo pateikiant suklastotus dokumentus ir rugsėjį neteko Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario mandato.
Už tai teismas politikui skyrė 25 tūkst. eurų baudą bei trejiems metams atėmė teisę eiti renkamas ar skiriamas valstybines pareigas.
Šis nuosprendis yra apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Pirmosios instancijos teismo duomenimis, kuriuos antradienį pagarsino prokuroras, A. Vrubliauskas sumokėjo „čekiukų“ byloje jam skirtą baudą.
Naujausi komentarai