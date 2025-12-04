Teismas Remigijui Žemaitaičiui skyrė 5 tūkst. eurų baudą

„Remigijus Žemaitaitis (...) paskelbtuose tekstuose (...) ir pasakytoje kalboje viešai tyčiojosi, niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei ir jai priklausantiems asmenims dėl jų žydų tautybės“, – posėdžio metu sakė teisėja Nida Vigelienė.
Pasak jos, politikas kitame savo paskelbtame tekste socialiniuose tinkluose šiurkščiai menkino nacistinės Vokietijos Lietuvos teritorijoje vykdytą Holokaustą, tai padarydamas užgauliu ir įžeidžiančiu būdu.
„Teisėjų kolegija nusprendžia Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu“, – sakė N. Vigelienė.
Pats R. Žemaitaitis ir jo gynėja Egidija Belevičienė nuosprendžio paskelbime nedalyvavo.
Kaltinimą palaikęs prokuroras Justas Laucius siūlė „Nemuno aušros“ vedliui skirti 51 tūkst. 250 eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Politikas savo kaltę neigė ir prašė išteisinimo.
BNS skelbė, kad baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašų apie žydus, paskelbtų užpernai gegužę ir birželį socialiniame tinkle „Facebook“, viešų pasisakymų. Juose, be kita ko, Izraelis vadintas gyvuliais, teigta, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo.
