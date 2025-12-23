Partizanų vado paminklą išniekinę užsieniečiai išgirdo nuosprendį

Kaip paskelbė teisėja Daina Dyburienė, teismas Nikolajui Silinui skyrė galutinę subendrintą trejų metų kalėjimo bausmę, Antonui Patrakovui – ketverius metus, o Konstantinui Venkovui – pustrečių metus laisvės atėmimo.
Jie pripažinti kaltais dėl visų inkriminuotų veikų – padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimo ar sugadinimo ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
Teismui įskaičius jų sulaikyme, suėmime ir pagal Europos arešto orderį išbūtą laiką nuo praėjusių metų spalio ir lapkričio, realiai jie turės atlikti apie 14 mėnesių trumpesnes laisvės atėmimo bausmes negu įvardytos.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
BNS rašė, kad paminklo Merkinėje išniekinimu kaltinami 2005-aisiais gimęs K. Venkovas, 1982-aisiais gimęs N. Silinas ir 1987-aisiais gimęs A. Patrakovas. Šis yra rusas, kiti du pripažintieji kaltais turi dvigubas Estijos ir Rusijos pilietybes.
Prokuratūros duomenimis, veikdami organizuotoje grupėje asmenys vykdė Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) užduotis, nukreiptas į valstybės destabilizavimą. Teismas patvirtino, kad kaltinamieji padėjo GRU veikti prieš Lietuvos valstybę.
(be temos)
(be temos)
(be temos)