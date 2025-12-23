 Partizanų vado paminklą išniekinę užsieniečiai išgirdo nuosprendį

2025-12-23 10:48
Dominykas Biržietis (BNS)

Kauno apygardos teismas antradienį skyrė laisvės atėmimo bausmes trims Rusijos ir Estijos piliečiams, pripažinęs juos niekinus partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago paminklą, padedant kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.

Partizanų vado paminklą išniekinę užsieniečiai išgirdo nuosprendį / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Kaip paskelbė teisėja Daina Dyburienė, teismas Nikolajui Silinui skyrė galutinę subendrintą trejų metų kalėjimo bausmę, Antonui Patrakovui – ketverius metus, o Konstantinui Venkovui – pustrečių metus laisvės atėmimo.

Jie pripažinti kaltais dėl visų inkriminuotų veikų – padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimo ar sugadinimo ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.

Teismui įskaičius jų sulaikyme, suėmime ir pagal Europos arešto orderį išbūtą laiką nuo praėjusių metų spalio ir lapkričio, realiai jie turės atlikti apie 14 mėnesių trumpesnes laisvės atėmimo bausmes negu įvardytos.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

BNS rašė, kad paminklo Merkinėje išniekinimu kaltinami 2005-aisiais gimęs K. Venkovas, 1982-aisiais gimęs N. Silinas ir 1987-aisiais gimęs A. Patrakovas. Šis yra rusas, kiti du pripažintieji kaltais turi dvigubas Estijos ir Rusijos pilietybes.

Prokuratūros duomenimis, veikdami organizuotoje grupėje asmenys vykdė Rusijos karinės žvalgybos tarnybos (GRU) užduotis, nukreiptas į valstybės destabilizavimą. Teismas patvirtino, kad kaltinamieji padėjo GRU veikti prieš Lietuvos valstybę.

Virve
Rasykit iki galo apie ta vanaga, kad buvo anglu agentas, is lektuvo ismestas I tuometine LTSR, uzsiiminejo antivalstybine veikla, samde gaujas, prekiavo doleriais, uz ka ir iklimpo.
0
-3
antanas
zmogzudziam neturi but jokiu paminklu
2
-2
feel the diffre
savo rodinoj sedetu narve kerzakais apauti ir paprastus snukius nutaise, o blogoj geju ir naciu europoj sedi issiskete kaip alaus bare.
2
-1
Visi komentarai (10)

