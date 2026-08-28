Rasine neapykanta kaltinama juodaodė plūdosi teisme: pažiūrėkite į baltosios moters ašaras

Ši byla teismui buvo perduota dar vasario mėnesį, bet 46 metų kaltinamoji vilkino nagrinėjimo pradžią – vis atsisakinėjo advokatų ir norėjo juos pakeisti, teikė įvairius prašymus, pavyzdžiui, nušalinti prokurorą Edviną Navicką, rengti uždarus posėdžius.
Birželį byla pagaliau buvo pradėta nagrinėti.
Penktadienį posėdis prasidėjo nuo kaltinamosios ir teisėjos Ievos Narbutaitės ginčo. Teisėja liepė kaltinamajai, kuri ėmė fotografuoti prasidėjus posėdžiui, padėti telefoną ir ištrinti nuotraukas. Užsienietė pakeltu tonu ėmė piktintis, kad ją filmavo žurnalistai, teisėja paaiškino, kad jie tai darė posėdžiui neprasidėjus.
„Nėra teisinio pagrindo tokiai bylai prieš juodaodę moterį šalyje, kurioje 99 procentai gyventojų yra baltieji“, – pareiškė kaltinamoji.
Ji vėl reiškė norą nušalinti jai valstybės paskirtą advokatą Saulių Azbainį. Teisėja jai priminė, kad šis klausimas išspręstas praeitame posėdyje – nušalinimas atmestas. Kaltinamajai buvo vėl priminta, kad bet kuriuo metu ji gali susirasti jos reikalavimus atitinkantį gynėją.
Bet K. L. Menns pakeltu tonu toliau kartojo tuos pačius teiginius apie jai paskirto advokato nekompetenciją.
„Mano teisė kalbėti apie mano teisių pažeidimus“, – pareiškė angliškai kalbanti kaltinamoji.
„Jei vėl bus kalbama apie tą patį, teismas prašys net nebeversti ir tęs procesą“, – įspėjo teisėja I. Narbutaitė.
Keista tai girdėti. Neapykantos kalbos bylose aš ir juodaodžius atstovauju.
Teisėja pagarsino nukentėjusiosios Danielės Akulavičiūtės prašymą prijungti prie bylos papildomą medžiagą, patvirtinančią, kad K. L. Menns ir toliau internete skelbia rasistinius, šmeižikiškus, melagingus pareiškimus, kurstančius neapykantą dėl lyties ir rasės.
Papildomoje medžiagoje pateikti įrodymai, kad K. L. Menns jau daug metų internete platina rasistines mintis.
Kaltinamoji prieštaravo papildomos medžiagos prijungimui prie bylos.
Teisėja nesutiko prijungti minėtos medžiagos, nes ji nesusijusi su konkrečiu įvykiu slidinėjimo centre „Liepkalnis“, kai K. L. Menns viešai koneveikė ir įžeidinėjo darbuotojas.
Kaltinamoji teismui pateikė prašymą iškviesti ir apklausti generalinę prokurorę Nidą Grunskienę. Prokuroras E. Navickas tam prieštaravo. Teisėja atsisakė kviesti generalinę prokurorę, nes jos nebuvo incidento vietoje.
Dėl to kaltinamoji įsiuto ir ėmė rėkti, kad ji rašė laišką generalinei prokurorei apie tai, jog jai ir jos dukrai grasinama, jų gyvybei gresia pavojus. Teisėja paaiškino, jog dėl grasinimų ji gali kreiptis į teisėsaugą, o su nagrinėjama byla tai nesusiję.
„Atsižvelgiant į kaltinamosios emocinę būklę, skelbiu pertraukėlę“, – paskelbė teisėja I. Narbutaitė.
O per pertraukėlę K. L. Menns užsipuolė prokurorą E. Navicką – baksnodama į jį pirštu kaltinamoji rėkė, kad jis čia kalčiausias ir per jos bylą darosi sau karjerą.
„Keista tai girdėti. Neapykantos kalbos bylose aš ir juodaodžius atstovauju“, – apie incidentą BNS sakė prokuroras E. Navickas.
Po pertraukėlės ketinta apklausti kaltinamąją, bet ji pasinaudojo teise duoti parodymus apklausus kitus proceso dalyvius.
Penktadienio posėdyje buvo apklausta nukentėjusioji slidinėjimo centro „Liepkalnis“ darbuotoja D. Akulavičiūtė.
Ji papasakojo, kad kaltinamoji į kasas atėjo prastos nuotaikos. Jai buvo pasiūlyta pasinaudoti specialia slidinėjimo centro programėle, tada bilietai būtų pigesni, bet moteris neklausė, kas jai sakoma.
D. Akulavičiūtės kolegė, dirbusi prie gretimo langelio, pardavė K. L. Menns bilietus, ši sumokėjo kortele, o paskui suprato, kad permokėjo ir ėmė šaukti, kišti rankas per kasos langelį bandydama sugriebti kasininkę.
„Išsigandau. Tokių dalykų pas mus nevyksta“, – pasakojo apklausiama nukentėjusioji.
Kai kolegei pavyko uždaryti langelį, kaltinamoji puolė prie tarnybinių kasos durų. Tai pamačiusi D. Akulavičiūtė taip pat puolė prie durų norėdama jas užrakinti, bet nespėjo. K. L. Menns durimis ją nubloškė ir ėmė brautis į vidų.
Nukentėjusioji bandė ją sustabdyti ir raminti, bet užsienietė filmuodama tik rėkė ir plūdosi vadindama D. Akulavičiūtę „balta kale“ ir „karališkąja kale“. Užpultoji pradėjo verkti.
„Aš jautri tokiems dalykams, man prasidėjo panikos ataka“, – sakė nukentėjusioji.
Kai susiduriate su baltųjų moterų ašaromis, to netoleruokite, šaipykitės.
Kito posėdžio metu, rugsėjo 16 dieną, bus tęsiama nukentėjusiosios apklausa.
Kaip rašė BNS, K. L. Menns praėjusių metų vasarį atvyko į slidinėjimo centrą „Liepkalnis“. Prie šio centro kasų kilus konfliktui dėl slidinėjimo bilietų kainos ir pinigų grąžinimo, užsienietė elgėsi agresyviai.
Bylos duomenimis, kaltinamoji veržėsi į tarnybines patalpas, šaukė ant darbuotojų, nereagavo į jų prašymus nurimti, piktybiškai tyčiojosi, šaipėsi bei demonstratyviai ciniškai savo žodžiais žemino slidinėjimo centro darbuotojas, kurstė neapykantą dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
Tuo metu centre buvo daug lankytojų, tarp jų – ir nepilnamečių, tad, pareigūnų teigimu, tokiu įžūliu elgesiu užsienietė demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.
„Kaltinamoji elgėsi agresyviai, matant centro darbuotojams, centro lankytojams, tarp kurių buvo ir vaikų, šaukė ant darbuotojų, liepė grąžinti pinigus, į darbuotojų prašymus nurimti nereagavo. Ji savo rankomis stūmė kasos langelį, su langeliu atstūmė centro darbuotoją, pribėgusi prie kasos durų, kurias laikė darbuotoja, jėga išplėšė jas, brovėsi, bandė patekti į tarnybines patalpas, kūnu stumdė darbuotojus, šaukė, prašė grąžinti pinigus“, – rašoma kaltinamajame akte.
Kaltinamajame akte minimos tokios K. L. Menns frazės, kaip „pažiūrėkite į baltosios moters ašaras, ji yra karališkoji kalė“.
Tos pačios dienos vakarą kaltinamoji viešai socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo slidinėjimo centre nufilmuotais įrašais, vaizdais bei tekstais, kuriais, įtariama, ji tyčiojosi, niekino ir kurstė neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausančius asmenis dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
„Kai susiduriate su baltųjų moterų ašaromis, to netoleruokite, šaipykitės“, – socialiniame tinkle rašė kaltinamoji.
K. L. Menns savo kaltės nepripažįsta.
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