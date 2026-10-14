Politologas: ukrainiečiams patinka, kai Zelenskis nesileidžia stumdomas Trumpo

Ukrainiečių politologas Volodymyras Fesenka mano, kad šis D. Trumpo „epizodas“ gali būti trumpalaikis, kaip kad beveik visada nutinka JAV vadovui, tačiau tuo pat metu kyla nerimas, kad JAV gali nuspręsti apriboti Ukrainos galimybes smūgiuoti objektams Rusijoje.
– D. Trumpo paskelbtas dyzelino sandoris su Rusija, net jei skaičiai yra tokie, kokius nurodo JAV prezidentas, yra tiesiog niekinis. Ar šis rinkimų spektakliukas tikrai vertas kilusio ažiotažo?
– Pats sandoris tikrai niekinis. Žadami dyzelino kiekiai patenkintų JAV poreikius mažiau nei parą ir greičiausiai niekaip nepaveiktų degalų kainų. Pasipiktinimą sukėlė ne tai, o tai, kad daugelis, įskaitant ukrainiečius, tikėjosi, kad energetinės paliaubos bus etapas JAV statomame platesnių paliaubų kelyje, tačiau D. Trumpas pasirinko dvišalį sandorį su Vladimiru Putinu. Maža to, toks sandoris skatina V. Putiną tęsti karą, o ne derėtis dėl paliaubų. Tai buvo emocinis šokas tiek V. Zelenskiui, tiek ukrainiečiams apskritai.
Be to, D. Trumpas, kaip jam ir įprasta, nesiekia jokių ilgalaikių rezultatų, o tik momentinio priešrinkiminio efekto. Taigi, jam šis sandoris yra informacinis-polittechnologinis, o ne ekonominis. Tokios taktikos pavyzdžių matėme ne kartą, kai JAV prezidentas paskelbdavo apie su Iranu sutartas paliaubas, nors niekas dėl nieko nesutarė, tačiau vien šis tuščias pareiškimas trumpam numušdavo naftos kainas ir stabilizuodavo akcijų rinkas. Dabar jis padarė lygiai tą patį triuką. Beje, taip pat sėkmingai JAV vidaus politikoje išnaudojamas melagingas teiginys, kad kuro kainos kyla dėl Ukrainos smūgių Rusijai. Maža to, meluojama, kad V. Zelenskis tai daro specialiai, kad padėtų demokratams rinkimuose.
Tuo metu V. Putinas žaidžia ilgalaikį žaidimą ir rodo D. Trumpui, kad juo galima pasitikėti ir kurti toliau santykius. Žinoma, tuo pačiu jis laimi ir dėl problemų kylančių tarp JAV ir Ukrainos. Taigi, šį sandorį vertinu, kaip itin pavojingą precedentą.
– Ukraina pratusi laikytis pozicijos, esą „mes ginamės ir niekas mums negali sakyti, kaip ir kur kariauti“. Tačiau šį kartą, bent iš pradžių, V. Zelenskis labai santūriai sureagavo į D. Trumpo pareiškimus ir reikalavimus. Todėl, kad JAV gali tiesiogine žodžio prasme nutraukti Ukrainos smūgius į Rusijos gilumą, blokuodama žvalgybinės informacijos tiekimą ir prieigą prie dirbtinio intelekto (DI) įrankių?
– Deja, amerikiečiai tikrai tai gali padaryti ir yra didelė tikimybė, kad iš dalies padarys. Kita vertus, tai nėra žaidimas į vieną pusę – JAV mainais taip pat gauna didžiulius kiekius žvalgybos duomenų, o ukrainiečių smūgiai yra idealus poligonas išbandyti ir tobulinti jų DI modelius. Bet tai nekenčia fakto, kad JAV gali visiškai nutraukti smūgius, todėl V. Zelenskio pozicija yra lanksti ir tai teisingas pasirinkimas. Taip, kartais jis aštriau pasisako JAV prezidento atžvilgiu ir tai taip pat lengvai paaiškinama – reitingai rodo, kad ukrainiečiams patinka, kai jų prezidentas nesileidžia stumdomas. Be to, pastarasis D. Trumpo ir V. Putino sandoris tapo tikru šoku ir iššaukė aštresnių reakcijų. Tikiuosi, kad mūsų pusė pajungs visus pajėgumus, kad įtikintų partnerius JAV paveikti D. Trumpo sprendimą, išaiškinti jam, kad Ukraina tiesiog negali nieko nedaryti, kai Rusija mus taip siaubingai talžo.
– Visai gali būti, kad pastarasis D. Trumpo „posūkis“ yra net labai trumpalaikis reiškinys, kaip ir masė kitų. Ukrainai gali apsimokėti tiesiog „perkentėti“ šią fazę.
– Labai tikėtina, kad netrukus jam tikrai neberūpės, kur smūgiuoja Ukraina. Jis kaip stichinė nelaimė ir nori – nenori, tenka prie to taikytis.
– Kai paaštrėja santykiai su D. Trumpu, V. Zelenskis paprastai apeliuoja į europiečių paramą ir visada ją gauna. Tačiau atrodo, kad pastaruoju metu jam kartais sunku susikalbėti ir su Briuseliu, vis labiau spaudžiančiu dėl per lėto reformų vykdymo.
– Problemų čia yra, bet jos ne kritinės. Europiečių pozicija taip pat nėra nekintama. Pavyzdžiui, palyginti dar neseniai jie užmerkdavo akis į kai kurias Ukrainos problemas, įskaitant ir korupciją. Laikytasi pozicijos „karas – dabar, o problemų sprendimas – vėliau“. Kai pasipylė skandalai dėl NABU tyrimų ir mėginimų didinti šios antikorupcinės tarnybos kontrolę, žinoma, sekė ir reakcija, ir daugiau kritikos. Daliai ukrainiečių tai nepatinka ir jie palaiko V. Zelenskio priekaištus, kai jis teigia, kad partnerių keliami reikalavimai ir ribojimai yra ne laiku, nes kenkia Ukrainos gynybos potencialui apskritai. Tačiau yra ir aiškus supratimas, kad būtina ieškoti bendrai išdirbtų sprendimų. Manau, kad kaip tik šiomis dienomis Rada patvirtins nemažai ekonominių įstatyminių aktų, kaip tik atliepiančių ES ir TVF reikalavimus. Su teisėsaugos reformomis gali būti sunkiau. Visi Ukrainos prezidentai siekė išlaikyti kontrolę ir V. Zelenskis – ne išimtis. Čia reikia jau vidinių ukrainietiškų kompromisų ir ES gali padėti juos pasiekti.
– Kalbant apie korupciją, tenka pripažinti, kad šiek tiek stebina pasitikėjimo V. Zelenskiu stabilumas, nepaisant to, kad dėl korupcijos iš postų lėkė ne vienas artimiausios jo aplinkos žmogus. Kaip jam tai pavyksta?
– Situacija yra tokia, kad dalis visuomenės yra visada prieš V. Zelenskį ir su kiekvienu skandalu vertina jį vis kritiškiau ir net neabejoja, kad jis tiesiogiai už tai atsakingas. Beje, pastarosios nuomonės laikosi dauguma ukrainiečių, tačiau kiek daugiau nei pusei jų tai netrukdo teigti, kad jie daugiau ar mažiau pasitiki prezidentu ir kad jis turi likti poste iki karo pabaigos. Tai yra karo meto logika – nepatogius klausimus užduosime po karo. Na ir žinia, kad ta dalis visuomenės, kuri tvirtai palaiko V. Zelenskį, netiki tuo, ką sako antikorupciniai tyrimai. Apskritai, dauguma ukrainiečių nėra nei aršūs V. Zelenskio šalininkai, nei priešininkai.
Be to, jei po korupcijos skandalų V. Zelenskio reitingai krenta, jie netrukus atsistato dėl kitų priežasčių – sėkmingų karo veiksmų, pasiekimų užsienio politikoje. Kaip jau minėjau, net pasipriešinimas D. Trumpo spaudimui daugumos yra priimamas palankiai. Kaip ne kaip, mes jau beveik penkis metus ginamės ir net pajėgiame kontratakuoti ir pradėjome skaudžiai kirsti priešui. Taigi, gynybos ir užsienio politikos srityse dauguma ukrainiečių pasitiki tuo, ką daro V. Zelenskis. O dėl vidaus politikos daugelis jį kritikuoja ir beje mano, kad nors V. Zelenskis turi likti poste karo metu, po karo dauguma norėtų jį pakeisti.