Atversta byla dėl neapykantos kurstymo: slidinėjimo centro darbuotoja išvadinta „karališkąja kale“

Byla teismui buvo perduota vasarį, tačiau imtis jos nagrinėjimo kurį laiką nepavyko. Kaltinamoji anksčiau buvo atsisakiusi jai paskirtos advokatės.
Trečiadienį teismo posėdis byloje prasidėjo panašia situacija. Teisėja Ieva Narbutaitė paskelbė, kad buvo gautas K. L. Menns prašymas pakeisti jai valstybės paskirtą advokatą Saulių Azbainį. Paaiškėjo, jog ir pats S. Azbainis prašė būti atleistas nuo K. L. Menns gynybos.
Visgi, kaip paskelbė teisėja I. Narbutaitė, šie prašymai nebuvo patenkinti, nes nebuvo nurodyti pagrindai, dėl ko atsisakoma advokato. Be to, kaip pažymėjo teisėja, byla teisme gauta vasarį, tačiau iki šiol jos nepavyko pradėti nagrinėti. Anot I. Narbutaitės, jei teismas nutartų, jog vėl reikia keisti kaltinamosios gynėją, teisminis procesas būtų vilkinamas.
„Kaltinamosios gynėjas, kuri yra paskirtas, toliau dalyvaus procese. Teismas paaškina kaltinamajai, kad kaltinamoji bet kurioje proceso stadijoje gali į procesą įtraukti savo susirastą gynėją, kuris atitiktų visus jos objektyviai keliamus reikalavimus“, – pažymėjo I. Narbutaitė.
K. L. Menns, reaguodama į šį teismo sprendimą, pareiškė, jog buvo susitikusi su jai paskirtu advokatu S. Azbaniu, kuris esą pasakė neturintis kompetencijos tinkamai ją ginti. Kaltinamoji prašė atidėti teismo posėdį, kol ji susiras kitą advokatą.
Teisėja I. Narbutaitė tvirtino, jog K. L. Menns turėjo pakankamai laiko susirasti jai tinkamą gynėją.
„Teismas mano, kad kaltinamoji turėjo pakankamai laiko susirasti gynėją, jeigu manė, kad jai būtina“, – sakė teisėja.
K. L. Menns, kuriai bendrauti teisme padėjo anglų kalbos vertėja, pateikė dar kelis prašymus. Ji norėjo, kad byla būtų nagrinėjama uždaruose teismo posėdžiuose, nes esą jos gynėjas galėjo atskleisti konfidencialią informaciją. Vėliau moteris pateikė prašymą nušalinti nuo bylos teisėją.
I. Narbutaitė teigė, jog dėl šių prašymų sprendimai jau buvo priimti anksčiau.
Tada kaltinamoji savo ruožtu prašė teismo nuo bylos nušalinti valstybinį kaltinimą palaikantį prokurorą Edviną Navicką.
K. L. Menns pasakojo teikusi Generalinei prokuratūrai pareiškimą, kuriame paaiškino, jog tiek ji, tiek jos dukra po to, kai buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, atsidūrė pavojuje: prie jų esą buvo priekabiaujama dėl rasės, joms esą buvo siunčiamos žinutės su grasinimais.
„Policija sakė, kad bylos nėra. (...) Prokuroras netinkamai taikė baudžiamosios teisės procesus“, – dėstė K. L. Menns.
Teisėja I. Narbutaitė teiravosi kaltinamosios, ar ji, gavusi žinutes su grasinimais, kreipėsi į policiją. K. L. Menns teigė, jog į policiją dėl minėtų žinučių nesikreipė, nes jai taip patarė elgtis teisininkai.
Galiausiai teismas po pertraukos paskelbė neįžvelgęs prokuroro E. Navicko elgesyje šališkumo ar pažeidimų. I. Narbutaitė paskelbė, kad prokuroras nuo bylos nėra nušalinamas.
Paskelbus šį sprendimą, K. L. Menns dar kartą bandė teikti prašymą atidėti teismo posėdį.
„Aš nedalyvausiu procese, neturiu gynėjo“, – dėstė kaltinamoji.
Visgi, teisėja I. Narbutaitė pareiškė, kad prie gynėjimo tinkamumo klausimo grįžtama nebus.
Slidinėjimo centro darbuotoją išvadino „karališkąja kale“
Prokuroras E. Navickas teisme pagarsino bylos kaltinamąjį aktą. Jis nurodė, kad K. L. Menns pateikti kaltinimai viešosios tvarkos pažeidimu bei kurstymu prieš žmonių grupę dėl jų lyties, rasės ir odos spalvos. Anot prokuroro, kaltinimai moteriai pateikti dėl jos elgesio 2025 m. vasarį Vilniuje esančiame slidinėjimo centre „Liepkalnis“.
Anot E. Navicko, K. L. Menns slidinėjimo centre demonstravo nepagarbą aplinkiniams, trikdė rimtį, tai yra sukėlė konfliktą dėl menkavertės priežasties – bilietų grąžinimo.
„Kaltinamoji (...) elgėsi agresyviai, matant centro darbuotojams, centro lankytojams, tarp kurių buvo ir vaikų, šaukė ant darbuotojų, liepė grąžinti pinigus, į darbuotojų prašymus nurimti nereagavo. Ji savo rankomis stūmė kasos langelį, su langeliu atstūmė centro darbuotoją, pribėgusi prie kasos durų, kurias laikė darbuotoja, jėga išplėšė jas, brovėsi, bandė patekti į tarnybines patalpas, kūnu stumdė darbuotojus, šaukė, prašė grąžinti pinigus“, – bylos kaltinamąjį aktą skaitė prokuroras.
Anot jo, kaltinimai K. L. Menns dėl neapykantos kurstymo žmonių grupei dėl odos spalvos, lyties ir rasės pateikti, įvertinus moters pareiškimus ir elgesį to paties incidento „Liepkalnyje“ metu.
„Kaltinamoji slidinėjimo centre „Liepkalnis“ mobilaus ryšio telefonu filmavo darbuotojus, fotografavo juos, piktybiškai tyčiojosi iš jų, niekino žmonių grupę dėl odos spalvos, lyties ir rasės, ji sakė: „Nebūkit kalės, dirbkite savo darbą“, „jūs nenorit dirbti savo darbo, norite būti tingios, grubios“, – kalbėjo E. Navickas.
Kaltinamajame akte minima, kad kaltinimai K. L. Menns grindžiami ir tokiomis jos ištartomis, slidinėjimo centro „Liepkalnis“ darbuotojai adresuotomis frazėmis, kaip „pažiūrėkite į baltosios moters ašaras, ji yra karališkoji kalė, o aš dabar verkiu“, „didžioji juodaodė moteris verkia, kvieskite policiją“.
Kaip teigė prokuroras E. Navickas, kaltinamoji vėliau socialiniame tinkle pasidalijo nuotraukomis, kur fiksuotos „Liepkalnio“ darbuotojos, policijos pareigūnai, taip pat vaizdo įrašu, kuriame ji sako: „Kai susiduriate su baltųjų moterų ašaromis, to netoleruokite, šaipykitės“.
Kitas teismo posėdis šioje byloje numatytas liepos 2 d.
Užsipuolė slidinėjimo centro darbuotojus
Baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai pateikti K. L. Menns, teismui buvo perduota šių metų vasarį.
Kaip anksčiau skelbė prokuratūra, 46-erių kaltinamoji konflikto slidinėjimo centre „Liepkalnis“ metu mobilaus ryšio telefonu filmavo savo veiksmus, pasisakymus ir centro darbuotojus. Konfliktas nurimo tik atvykus policijos pareigūnams.
Anot teisėsaugos, tuo metu centre buvo daug lankytojų, tarp jų – ir nepilnamečių, tad, prokuratūros vertinimu, tokiu savo įžūliu elgesiu užsienietė demonstravo nepagarbą aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.
Prokuratūra nurodo, kad tos pačios dienos vakarą kaltinamoji viešai socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalino slidinėjimo centre nufilmuotais įrašais, vaizdais bei tekstais, kuriais, įtariama, ji tyčiojosi, niekino ir kurstė neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausančius asmenis dėl jų odos spalvos, lyties ir rasės.
Ikiteisminio tyrimo metu užsienietė savo kaltės nepripažino. Šioje byloje nukentėjusiu yra pripažintas vienas asmuo.
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