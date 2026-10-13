„Mega“ plečia paslaugų pasiūlą: duris atvėrė „Buržua Barbers“ salonas

Pasak „Buržua Barbers“ valdančios bendrovės „Rojumis“ direktoriaus Romano Misiuk, vietos pasirinkimą lėmė prekybos centro lankytojų srautas ir siekis, kad apsilankymą kirpykloje klientai galėtų lengvai įtraukti į savo dienotvarkę.
„Žmonės nori kirptis dažnai, kokybiškai ir greitai. Tai ypač aktualu tiems, kurie kerpasi kartą per mėnesį ar dar dažniau, tačiau nenori vizito planuoti prieš savaitę. Siekiame, kad kirpimas nesukeltų papildomų nepatogumų ir natūraliai įsilietų į klientų dienotvarkę, todėl mūsų salone galima apsikirpti ir be išankstinės registracijos. Tokiai paslaugai teikti itin svarbus didelis lankytojų srautas, todėl naujam salonui pasirinkome būtent „Megą“, – sakė R. Misiuk.
„Buržua Barbers“ koncepciją nusako trys žodžiai: lengvai, stilingai ir greitai. Salonas orientuojasi į kokybiškas paslaugas už prieinamą kainą ir greitą aptarnavimą. Čia teikiamos vyrų plaukų ir barzdų kirpimo, modeliavimo bei antakių korekcijos paslaugos. Salone taip pat laukiami ir įvairaus amžiaus vaikai.
Aptarnaujant klientus daugiausia dėmesio skiriama meistrų profesionalumui ir maloniai apsilankymo patirčiai. Lankstus aptarnavimo modelis leidžia apsilankymą salone derinti su apsipirkimu, pramogomis ar kitais reikalais prekybos centre.
Pasak „Megą“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovo Laimio Binderio, „Buržua Barbers“ salono įsikūrimas ir paslaugų pasiūlos plėtra yra svarbi „Megos“ atsinaujinimo dalis.
„Klientų poreikiai nuolat keičiasi, todėl prekybos centrai turi prie jų prisitaikyti tiek atnaujindami prekybos erdves, tiek peržiūrėdami parduotuvių ir paslaugų pasiūlą. Lankytojams svarbu ne tik prekių pasirinkimas, bet ir galimybė patogiai planuoti savo laiką, vienoje vietoje atlikti daugiau kasdienių reikalų. Šia kryptimi atsinaujina ir „Mega“: siekiame, kad apsipirkimą čia būtų lengva derinti su paslaugomis, pramogomis ir susitikimais. „Buržua Barbers“ salonas papildo šią pasiūlą ir suteikia dar vieną priežastį užsukti į prekybos centrą“, – sakė L. Binderis.
Naujasis salonas įsikūrė šalia „Senukų“, netoli drabužių parduotuvių „House“, „Mohito“ ir „4F“, priešais kavinę „Formosa“.
Naujausi komentarai