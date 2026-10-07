 „Megoje“ atidaryta atsinaujinusi „H&M“ parduotuvė

„Megoje“ atidaryta atsinaujinusi „H&M“ parduotuvė

2026-10-07 10:06 kauno.diena.lt inf.

Prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ duris atvėrė atsinaujinusi „H&M“ parduotuvė. Nuo šiol pirkėjus ji pasitinka patogiau suplanuota prekybos erdve ir didesniu drabužių bei aksesuarų asortimentu. 

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Atnaujinta  parduotuvė veikia pirkėjams įprastoje vietoje – prie pagrindinio „Megos“ įėjimo. Vienas iš svarbiausių šios parduotuvės pokyčių – išplėstas moteriškų drabužių ir aprangos derinius papildančių aksesuarų pasirinkimas. Daugiau čia siūloma ir vyriškų drabužių bei aktyviam laisvalaikiui ir sportui skirtos „H&M Move“ kolekcijos gaminių. Asortimentą ir toliau papildo vaikiškų drabužių, „Divided“, „H&M Home“ ir „H&M Beauty“ kolekcijos.

D. Kvederio nuotr.

Moteriškų ir vyriškų drabužių bei avalynės pirkėjai ras pirmajame aukšte, o vaikams skirtų prekių ir „H&M Home“ skyrių – antrajame. Visos prekės čia išdėstytos taip, kad lankytojams būtų dar patogiau jas apžiūrėti ir išsirinkti norimus gaminius.

„Mūsų parduotuvės „Megoje“ atnaujinimas žymi svarbų etapą – ir toliau investuojame į erdves, kurios įkvepia mūsų pirkėjus. Atnaujinta parduotuvė ir išplėstas asortimentas leidžia geriau pristatyti mūsų mados ir gyvenimo būdo prekes ir suteikti dar malonesnę apsipirkimo patirtį“, – sakė „H&M“ Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos generalinė direktorė Anna Färggren.

D. Kvederio nuotr.

Pasak „Megą“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovo Laimio Binderio, šie pokyčiai yra nuoseklaus prekybos centro atsinaujinimo dalis.

„Pastaruosius kelerius metus „Mega“ nuosekliai keičiasi ir vystosi – čia įsikuria nauji prekės ženklai, o jau veikiančios parduotuvės modernizuoja savo prekybos erdves ir plečia asortimentą. Atnaujinta „H&M“ parduotuvė tęsia šią kryptį – lankytojams siūlo daugiau pasirinkimo ir patogesnę apsipirkimo aplinką. Mums svarbu, kad „Mega“ keistųsi kartu su besikeičiančiais pirkėjų poreikiais, todėl dar šiemet mūsų lankytojams pristatysime ir daugiau naujienų“, – sakė L. Binderis.

D. Kvederio nuotr.

1947 m. Švedijoje įkurta „H&M“ šiandien yra viena didžiausių mados mažmeninės prekybos bendrovių pasaulyje. Nuosekliai investuodama į parduotuvių tinklą, ši kompanija siekia kurti šiuolaikišką, įkvepiančią ir pirkėjų poreikius atitinkančią apsipirkimo patirtį. PLC „Mega“ šio prekės ženklo parduotuvė veikia nuo 2016 m. ir per dešimt metų tapo viena iš prekybos centro lankytojų pamėgtų mados prekių parduotuvių.

Straipsnis užsakytas
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