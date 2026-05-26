Dainavoje kyla nauji daugiabučiai namai „Du kaimynai“

Apie viską pagalvota
Ilgametę patirtį turinti nekilnojamojo turto vystymo bendrovė „Norvegijos kontaktai“ ėmėsi plėtoti naująjį projektą Dainavos rajone „Du kaimynai“. Dviejuose daugiabučiuose namuose bus įrengta 70 butų, o naujakuriai galės rinktis 2–3 kambarių būstą.
„Tai nėra didelis projektas – tik du daugiabučiai namai, turintys po penkis aukštus. „Du kaimynai“ bus kompaktiškas projektas, neapkrautas dideliu kaimynų šurmuliu, koks paprastai būna dideliuose namuose, tačiau nepaisant, kad vystomi tik du namai, bet visa reikiama infrastruktūra – naujakuriams garantuota.
Kiekvienam butui bus įrengtas antžeminis automobilių parkavimas, dalis statymo vietų bus po stogeliu. Abiejų namų pirmuosiuose aukštuose bus tik po vieną butą, kita dalis bus palikta stovėjimo vietoms po stogu ir sandėliukams. Taip pat numatytos ir elektromobilių vietos“, – naujai vystomą projektą pristatė „Norvegijos kontaktų“ atstovė Milda Marozienė.
Nors abu namai bus penkių aukštų, tačiau jie turės ir liftą, tad tai suteiks papildomą patogumą renkantis aukštesnių aukštų būstą. Antrų-penktų aukštų butuose bus įrengti ir balkonai. Naujame projekte abu daugiabučiai namai bus prijungti prie centrinio šildymo, o butuose – išvedžiotas grindinis šildymas.
Sandėliukai – dar vienas projekto privalumas. Naujai vystomi NT objektai retai turi sandėliukus, tačiau „Norvegijos kontaktai“ jau ne pirmame objekte būstą įsigyjantiems gyventojams siūlo ir sandėliukus. Tokia erdvė, skirta daiktų sandėliavimui, ypač patraukli ir, pasak NT vystytojų, labai mėgiama naujakurių.
„Du kaimynai“ bus kompaktiškas projektas, neapkrautas dideliu kaimynų šurmuliu.
„Tai iš tiesų labai patrauklus pasiūlymas, sulaukiantis didelio gyventojų susidomėjimo, nes žmonės nori gyventi miesto ritmu, turėti patogų susisiekimą, bet tuo pačiu ir turėti vietos, kur galėtų laikyti savo daiktus, tokius kaip dviračiai, padangos, vaikų vežimėliai ar paspirtukai. Čia telpa daiktai, kurių nesinori numesti balkone ar apkrauti kitų buto erdvių. Pastebime, kad žmonės nori kompaktiško ir ekonomiško būsto, tačiau kartu ir turi daiktų, tad sandėliukai tampa būtent ta vieta, kuri suteikia daug patogumų“, – tikino M. Marozienė.
Naujakuriams bus siūloma rinktis dviejų arba trijų kambarių butus, kurių plotas nuo maždaug 32,5 iki 77 kv. m, tad kiekviena šeima galės atrasti sau tinkamiausią būstą ir pradėti rašyti naująją savo istoriją.
Be to, teritorijoje bus įrengtos ir vaikų žaidimo aikštelės, sutvarkyti želdiniai, kurie sukurs jaukią aplinką.
Patogi vieta
Dainavos rajonas turtingas veiklomis, aktyviomis bendruomenėmis, poilsio zonomis. Taip pat čia patogus susisiekimas tiek su Kauno centru, tiek ir norint lengviau pabėgti iš miesto.
„Iš šios vietos patogus susisiekimas tiek automobiliu, tiek ir viešuoju transportu, nes iš Dainavos rajono lengvai galima pasiekti bet kurią Kauno vietą. Tai – miegamasis kvartalas, tad po langais tikrai nebebus jokių pramonės objektų. Be to, visai netoli mūsų vystomo projekto „Du kaimynai“ yra net keli parkai, kuriuose malonu leisti laisvalaikį su šeima. Šalia – ir ugdymosi įstaigos, prekybos centrai, „Urmo“ miestelis ir kiti tikro miesto gyvenimo ritmo objektai“, – nurodė „Norvegijos kontaktų“ ekspertė.
Kokybė garantuota
Projektas „Du kaimynai“ pasižymės šiuolaikiška architektūra, moderniais ir kartu ilgaamžiais sprendimais. Abu namai bus A++ energinės klasės. Fasadas puoštas klinkerio plytelėmis.
„Šiuo metu yra tendencija užapvalinti pastatų kampus, tad mūsų naujame projekte tokie architektūriniai sprendimai kurs tikrai išskirtinį estetinį vaizdą. Be to, laiptinės bus stiklinės, tad tokia medžiaga suteiks elegancijos, prabangos, bet kartu ir lengvumo pojūtį.
Rezervacijos jau vyksta
Du nauji daugiabučiai jau statomi. Numatoma darbų pabaiga – kitų metų antrąjį ketvirtį. NT vystytojai nurodė, kad susidomėjimas projektu „Du kaimynai“ jau dabar stebimas, jau yra ir pirmųjų rezervacijų.
„Jau projektą galima rasti ir skelbimų portaluose. Taip pat esame paruošę preliminarias sutartis. Susidomėjimas tikrai jaučiamas, nes Dainavoje nėra tiek daug naujų namų, o šis rajonas – tikrai labai paklausus“, – kalbėjo „Norvegijos kontaktų“ NT ekspertė.
„Tai ekonomiški, taupūs namai, turintys išskirtinį dizainą ir vystomi strateginėje vietoje“, – visus projekto „Du kaimynai“ privalumus reziumavo M. Marozienė.
Ilgametė patirtis
20 metų jubiliejų minintys „Norvegijos kontaktai“ įgyvendino ne vieną unikalų gyvenamojo būsto projektą Kaune ir Kauno rajone, tad savo sukaupta patirtimi jau spėjo įrodyti, kad jų kuriami būstai – nėra tik pastatai.
Per veiklos dvidešimtmetį „Norvegijos kontaktai“ užsitarnavo patikimo vystytojo vardą, kuris vystomuose projektuose užtikrina kokybę, buria bendruomenes ir ateities kartoms palieka išskirtinių architektūrinių sprendimų projektus. Visi projektai suteikia kokybiško gyvenimo garantiją, papildytą estetišku ir išskirtiniu požiūriu, kad kiekvienas naujakurys galėtų tiesiog mėgautis gyvenimu patogiai, jaukiai ir saugiai.
Bendrovė „Norvegijos kontaktai“ – viena ilgiausiai veikiančių nekilnojamojo turto vystymo įmonių Kaune. Per 20 metų „Norvegijos kontaktai“ pastatė 146 kotedžus, 51 namą ir 840 butų, tad išvystę tiek projektų spėjo įrodyti, kad visada užtikrinama kokybė ir projektų ilgaamžiškumas.
Daugiau informacijos apie naująjį projektą „Du kaimynai“ ar kitus „Norvegijos kontaktų“ vystomus projektus galima sužinoti interneto puslapiuose dukaimynai.lt, norvegijoskontaktai.lt arba susisiekus su Milda Maroziene telefonu +370 699 04000 ar el. paštu [email protected].
(be temos)
(be temos)
(be temos)