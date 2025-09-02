Mokyklos kieme tėvas automobiliu pervažiavo sūnui koją

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie nelaimę buvo gautas rugsėjo 2 d. 8.12 val. Specialiąsias tarnybas apie įvykį informavo pats 2015 metais gimusio vaiko tėvas. Jis teigė, kad pervažiavo sūnui koją automobiliu „Renault“.
Mažametis išliko sąmoningu, skundėsi kojos skausmu. Dėl šios priežasties, tėvas, gimęs 1986 metais, sūnų skubiai vežė į gydymo įstaigą, atvykstančių medikų nelaukė. Apie 9.40 val. Vaikų ligoninės slaugytoja pranešė, kad vaikui nustatytas sumušimas ir nubrozdinimas.
Suteikus medicininę pagalbą, mažametis išleistas gydytis ambulatoriškai. Liudininkų teigimu, nelaimė, tikėtina, įvyko todėl, kad vaikas per anksti išėjo į gatvę.
