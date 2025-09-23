Incidentas sostinės Gedimino prospekte: ką šis vyras žino apie smūgį kumščiu?

Kaip teigiama, šių metų rugsėjo 13 apie 5.50 val. Vilniuje, Gedimino prospekte, tyrimo metu nenustatytas vyras, apie 20 metų amžiaus, žemo ūgio, šviesių trumpai kirptų plaukų, vilkėjęs tamsiais drabužiais, kumščiu sudavė kitam vyrui. Nuo smūgio nukentėjusysis nukrito ir susižalojo.
Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vyras, galimai padaręs šią veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Toma Gaigalaite, tel. +370 698 53704, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
