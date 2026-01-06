Konfliktas Šilutėje: moteris peiliu sužalojo vyrą

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas pirmadienio vakarą, apie 18.55 val., Laisvės alėjoje, namuose.
Kilus konfliktui, neblaivi (2,03 prom.) moteris (gim. 1977 m.) peiliu sužalojo neblaivų (2,08 prom.) vyrą (gim. 1977 m.).
Suteikus medicininę pagalbą, nukentėjusysis gydomas ambulatoriškai.
Įtariamoji uždaryta į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo artimam giminaičiui ar šeimos nariui.
Už tai baudžiama viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
