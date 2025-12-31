Per Kalėdas mįslingomis aplinkybėmis dingo Irmantas: pėdsakai veda į Šakių rajoną

Kaip teigiama, pranešimas apie 1989 metais gimusio vyro, gyvenančio Pilviškiuose, dingimą Marijampolės apskrities policijos komisariate buvo gautas gruodžio 27 d.
I. Žalenekas be žinios dingo šių metų gruodžio 26 d., kai išvyko iš namų. Policijos pareigūnų turimais duomenimis, jis paskutinį kartą galimai buvo pastebėtas Šakių rajone, Baltrušių kaime. Tačiau iki šiol nesusisiekė su artimaisiais.
Vyras su savimi neturėjo nei mobilaus ryšio telefono, nei automobilio.
I. Žaleneko požymiai: apie 180 cm. ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Išeidamas iš namų dėvėjo tamsiai mėlynos spalvos striukę su gobtuvu, juodos spalvos megztinį ir juodos spalvos džinsines kelnes, avėjo sportinius pilkos spalvos batus.
Policija prašo visus, turinčius bet kokios informacijos apie šį vyrą nedelsiant susisiekti su artimiausia policijos įstaiga arba skambinti bendruoju pagalbos numeriu 112 bei pranešti vyriausiajam tyrėjui tel. Nr. +370 700 63 432 arba +370 674 60 357.
