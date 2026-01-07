 Policija aiškinasi, kam prireikė svetimos striukės

Policija aiškinasi, kam prireikė svetimos striukės

2026-01-07 14:55 kauno.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

2025 m. lapkričio 29 d. nuo 00:00 val. iki 3 val. Vilniuje, Vilniaus gatvėje, bare „The Bubbles. Champagneria“, buvo pavogta pareiškėjai priklausanti striukė.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šią vaizdo kamerų užfiksuotą moterį, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Violeta Stankevič, +370 672 21774, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
he Bubbles. Champagneria
ieško policija
dingo striukė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų