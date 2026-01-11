 Iš dviejų vilniečių sukčiai išviliojo daugiau nei 20 tūkst. eurų

Iš dviejų vilniečių sukčiai išviliojo daugiau nei 20 tūkst. eurų

Iš dviejų Vilniaus gyventojų sukčiai išviliojo daugiau nei 20 tūkst. eurų, sekmadienį pranešė sostinės policija.

Iš dviejų vilniečių sukčiai išviliojo daugiau nei 20 tūkst. eurų / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Anot jos, šeštadienį gautas 1972 metais gimusios moters pranešimas, kad sausio 7-osios ryte, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę telekomunikacijų bendrovės, banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, jie iš moters banko sąskaitos apgaule išviliojo 15 tūkst. eurų.

Tą pačią dieną į pareigūnus kreipėsi 1958 metais gimusi moteris. Ji pranešė, kad taip pat sausio 7-ąją, jai būnant namuose, paskambinę asmenys prisistatė banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaule išviliojo 5,6 tūkst. eurų.

Dėl sukčiavimų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

