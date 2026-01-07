Ministrė ragina nepasiduoti sukčiams: dėl šio dalyko gyventojams neskambinama

„Labai svarbu, kad žmonės nepasiduotų skambučiams. Nei viena pensijų bendrovė, fondai, „Sodra“, ministerija, seniūnija – kas tik tai norite – dėl šio dalyko gyventojams neskambina, klausimų neuždavinėja, sąskaitų neprašo ir į namus nesisiūlo ateiti apie tai pakalbėti“, – trečiadienį tiesioginės „Facebook“ transliacijos metu teigė J. Zailskienė.
„Tie žmonės, kurie nori nutraukti kaupimą, jie turi kreiptis į savo kaupimo bendrovę ir parašyti prašymą“, – atsakydama į gyventojo užduotą klausimą sakė ji.
Anot jos, siekiant kovoti su sukčiavimo atvejais, atsiimtos pensijų fonduose sukauptos lėšos bus pervedamos tik į asmeninę gyventojo sąskaitą.
„Labai svarbus saugiklis ir nuo sukčių, kad pinigai yra mokami į asmeninę sąskaitą. Į jokią sūnaus, tėčio, mamos, brolio, draugo ar giminaičio sąskaitą tie pinigai negali būti pervesti“, – sakė ministrė.
Kaip skelbė ELTA, papildomai pensiją antroje pakopoje kaupiantys gyventojai iš jos gali laisvai trauktis nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos.
Nusprendę likti kaupime gyventojai gali toliau pasirinkti standartinę 3 proc. įmoką nuo atlyginimo, taip pat įmokas pasirinktinai didinti ar stabdyti vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsti.
Likę pensijų fonduose kaupiantieji galės išsiimti dalį lėšų – vieną kartą iki 25 proc. sukauptos sumos (ne daugiau nei įmokėjo žmogus), taip pat – visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Abiems atvejais reikės sumokėti 3 proc. nuo išsiimamos sumos, GPM taikomas nebus.
Šiuo metu antroje pakopoje kaupia apie 1,4 mln. žmonių.
Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA) skaičiavimais, antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas perkopė 10 mlrd. eurų sumą.
