Atskleidė naujausias sukčių schemas

Kaip praneša Vilniaus vyriausiasis policijos komisariatas (VPK), sausio 9 d. 16.51 val. kreipėsi moteris (gim. 1968 m.), kuri pareiškė, kad tą pačią dieną apie 9.30 val. Vilniaus r., būnant namuose, jai paskambino nepažįstami, rusų kalba bendraujantys asmenys.
Teigiama, kad jie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 13,93 tūkst. eurus. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Marijampolės apskrities VPK teigimu, sausio 9 d. 11.20 val. kreipėsi moteris (gim. 1936 m.), kuri pareiškė, kad į jos namus Marijampolėje, Aušros g., atėjo nepažįstamas asmuo, kuris prisistatė policijos pareigūnu ir apgaulės būdu išviliojo 6,8 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tauragėje ir Panevėžyje tuo metu pastebėti smulkesni sukčiavimo atvejai – vienas vyras, gavęs sukčių SMS žinutę, apmokėjo netikrą baudą, o kitur, moteris, gavusi žinutę apie laimėjimą prekybos centre „Maxima“, suvedė savo SMART-ID duomenis. Iš jų atitinkamai išviliota po 260 ir 350 eurų.
Naujausi komentarai