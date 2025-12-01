 Vilniuje atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio žodžiais

Vilniuje atidengta atminimo lenta su Vokietijos kanclerio žodžiais

2025-12-01 14:07
Liudmila Petrakova (ELTA)

Pirmadienį sostinėje iškilmingai atidengta Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo žodžius įamžinanti atminimo lenta.

Ji pritvirtinta ant Vilniaus rotušės pastato, iš Vokiečių gatvės pusės.

Ant šios lentos lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis įrašyta frazė, kurią F. Merzas ištarė Vokietijos brigados inauguracijos metu gegužę: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga – Berlyno apsauga“.

Lentos atidengimo ceremonijoje dalyvavo Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, Vokietijos ambasadorius Lietuvoje dr. Cornelius Zimmermann, Vokietijos brigados Lietuvoje atstovai bei kiti garbūs svečiai.

Sprendimą įamžinti F. Merzo žodžius Vilniaus miesto savivaldybės taryba priėmė rugpjūčio pabaigoje.

ELTA primena, kad 2002 m. Lietuvoje viešėjęs tuometis JAV prezidentas George’as W. Bushas, kalbėdamas prie Vilniaus rotušės susirinkusiems lietuviams, pareiškė panašią poziciją – jo teigimu, „kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“.

Ši G. W. Busho frazė taip pat įamžinta ant Vilniaus rotušės įrengtoje atminimo lentoje.

 
Henrikas
Cia to kanclerio kur pasake "Ein Volk, ein Reich, ein Führer"??? Ar gal maisau kazka???
0
0
vilnietė
o tai dabar visas ,,auksines mintis,, įamžinsit lentomis? Nauja mada Vilniuje atsirado
2
0
vilnietė
cirkas
2
0
