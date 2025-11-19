 Smūgiams Ukrainoje pražudžius 25 žmones, Vokietijos kancleris kritikuoja Rusijos teroro karą

2025-11-19 23:41
Lina Linkevičiūtė (DPA)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas trečiadienį griežtai pasmerkė smarkiai sustiprėjusius Rusijos išpuolius prieš Ukrainos infrastruktūrą ir pavadino juos tiesiogine kampanija, nukreipta prieš civilius gyventojus.

Smūgiams Ukrainoje pražudžius 25 žmones, Vokietijos kancleris kritikuoja Rusijos teroro karą / EPA-ELTOS nuotr.

„Tai nebeturi nieko bendra su kariniais tikslais. Tai grynas teroro karas prieš Ukrainos civilius gyventojus“, – Berlyne surengtame susitikime su Švedijos ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu pareiškė F. Merzas.

Tokie jo komentarai nuskambėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai žuvo bent 25 žmonės, kuomet per Rusijos oro ataką Ukrainos vakariniame Ternopilio mieste buvo nuniokoti du daugiabučiai namai. Mažiausiai 73 asmenys buvo sužeisti, tarp jų – 16 vaikų, informavo pareigūnai.

F. Merzas paragino Europos partnerius iki kito mėnesio pasiekti susitarimą dėl Rusijos turto panaudojimo, sakydamas, kad tai „mūsų stipriausias svertas, galintis priversti Maskvą sėsti prie derybų stalo ir užbaigti šį siaubingą karą“. Jis dėkojo savo svečiui iš Švedijos už paramą šiuo klausimu.

Jis pakartojo, kad Vokietija kitais metais padidins finansinę paramą Ukrainos kariuomenei papildomais 3 mlrd. eurų, kalbėdamas apie humanitarinius ir saugumo interesus. Mainais už tai iš Ukrainos tikimasi, kad ji išliks patikima partnerė.

„Tai taip pat reiškia, kad reikia imtis realių, negailestingų veiksmų prieš korupciją. Tai absoliučiai būtina Ukrainoje“, –  teigė F. Merzas ir pridūrė, kad jis jau du kartus apie tai užsiminė Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui – „vieną kartą asmeniškai ir vieną kartą per pokalbį telefonu pastarosiomis dienomis“.

U. Kristerssonas savo ruožtu taip pat pabrėžė, kad sprendžiant korupcijos problemą Ukrainoje svarbu kalbėti atvirai.

 

 

