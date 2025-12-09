Vokietijos kancleris įspėja apie Rusijos kišimąsi į Armėnijos rinkimus

„Tapo liūdna norma, kad demokratijos priešai puola rinkimus“, – sakė F. Merzas per Berlyne surengtą spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo ir Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas.
F. Merzas apkaltino Rusiją „bandymu gąsdinti Armėnijos rinkėjus“ ir „skleidžiant melą apie Europos Sąjungos tikslus ir vertybes“ pasitelkiant „dezinformaciją ir sabotažą“.
„Rusija hibridinėmis priemonėmis bando destabilizuoti ne tik Europą, bet ir Armėniją“, – pridūrė jis.
Kovo mėnesį Armėnijos parlamentas priėmė įstatymą, numatantį, kad Jerevanas pradės siekti narystės Europos Sąjungoje, šiai istoriškai su Rusija susijusiai šaliai vis labiau tolstant nuo Maskvos orbitos.
Vokietijos kanclerio biuro pateiktame vertime teigiama, kad N. Pašinianas per spaudos konferenciją sakė, jog Armėnija jau buvo išgyvenusi 2021 metų rinkimus „labai sudėtingomis aplinkybėmis“ ir kad šalis „turi patirties su dezinformacija“.
Vakarų saugumo tarnybos kaltina Rusiją dėl daugybės dronų skrydžių, sabotažo aktų, kibernetinių atakų ir dezinformacijos kampanijų internete Europoje. Ši veikla ypač suintensyvėjo po to, kai Maskva 2022 metais pradėjo invaziją į Ukrainą.
F. Merzas paragino N. Pašinianą artėti prie ES, sakydamas, kad „dabar Armėnijai yra atsivėrusi istorinė galimybė žengti Europos link“. Tačiau jis įspėjo, kad šalis turės „atitikti daugelį sąlygų, kad galėtų prisijungti prie Europos Sąjungos, įskaitant Kopenhagos kriterijus“.
