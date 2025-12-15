Friedrichas Merzas: Ukrainos ir JAV derybos suteikia „galimybę tikram taikos procesui“

„Dabar turime galimybę pradėti tikrą taikos procesą“, – sakė F. Merzas bendroje spaudos konferencijoje su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Pirmadienį V. Zelenskis antrą dieną iš eilės susitiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu (Stivu Vitkofu) ir prezidento žentu Jaredu Kushneriu (Džaredu Kušneriu) derybų, kuriose buvo siekta užtikrinti susitarimą dėl karo, prasidėjusio Rusijai 2022 metais surengus invaziją, užbaigimo, remiantis D. Trumpo iš pradžių pateiktu pasiūlymu.
Ukraina pasveikino „tikrą pažangą“ derybose, kuriose dėmesys buvo sutelktas į pagrindinius klausimus, tokius kaip Ukrainos teritorinės nuolaidos ir būsimos saugumo garantijos Kyjivui.
F. Merzas sakė, kad bet koks ugnies nutraukimas turi būti „užtikrintas esminėmis teisinėmis ir materialinėmis Jungtinių Valstijų ir Europos saugumo garantijomis, kurias Jungtinės Valstijos pateikė čia, Berlyne, kaip teisines ir materialines garantijas“.
„Tai tikrai puiku. Tai labai svarbus žingsnis į priekį, kurį labai sveikinu“, – sakė jis.
F. Merzas ir Europos lyderiai, įskaitant Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Lenkijos ir Suomijos lyderius, kartu su NATO ir Europos Sąjungos (ES) vadovais prisijungs prie V. Zelenskio aukščiausiojo lygio susitikime, kuris laikomas paramos kovojančiai šaliai demonstravimu.
Prie vakare rengiamo susitikimo taip pat prisijungs S. Witkoffas ir J. Kushneris, sakė Vokietijos kancleris.
JAV pareigūnai derybas Berlyne pavadino teigiamomis ir pareiškė, kad D. Trumpas vėliau pirmadienį paskambins Ukrainos ir Europos lyderiams, kad paskatintų sudaryti susitarimą.