„Norfa“ gelbsti Kalėdų Seneliui – saldumynų jis randa kiekvienam vaikui

Pasak Dainiaus Dundulio, 161 parduotuvę Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininko ir gamybos ir logistikos bendrovės „Rivona“ generalinio direktoriaus, ypač gausus vaikiškų saldainių rinkinių pasiūlymas. Tai suprantama – juk Kalėdų Seneliui reikia pagelbėti, kad dovanų rastų kiekvienam vaikui. Todėl jis gali rinktis saldumynus, supakuotus įvairių formų dėžutėse: kuprinėse, skrynelėse, rankinėse, autobusuose, nykštukuose. Lentynose laukia ir įvairios šokoladinės figūrėlės: Kalėdų Seneliai, seniai besmegeniai ir meškiukai, cukrinės lazdelės.
Kalėdiniam laikotarpiui „Norfa“ siūlo įvairių miltinių kepinių išskirtinį asortimentą, pavyzdžiui, apelsinų, spekulos, šokolado ir vyšnių, Dubajaus skonio tortų. Beje, nauja, kad nemažai tortų į „Norfos“ parduotuves atsivežta iš Ukrainos, keletas – iš Latvijos.
Šiemet pirkėjams pirmą kartą pasiūlyta pyragaičių, kurių ankstesniais metais asortimente nebuvo: eklerų, profitrolių, štolenų – tradicinės vokiškos saldžios mielinės duonos su riešutais ir džiovintais vaisiais. Šventinė kepinių prekyba, aišku, nebus visapusė be jau pamėgto itališko kalėdinio pyrago panetonės, „Norfos“ meistrų keptų kanelių. Beje, šiemet jos pirmą kartą siūlomos ir su populiariu pistacijų įdaru. Taip pat šio sezono naujiena yra filo tešlos – ypač plonos ir traškios – sausainiai, baklavos rinkiniai.
Saldumynų per šventinį laikotarpį nuperkama apie 40 proc. daugiau, pirkėjai dažniau renkasi prabangesnius, išskirtinius, tik per šventes skanaujamus gaminius.
Žiemos šventėms – sirupai, kisieliai ir... šalta arbata
Prieš Kūčias, Kalėdas ir Naujuosius metus pirkėjai „Norfose“ randa ir gerokai platesnį mėgstamų sirupų asortimentą. Jie ypač dažnai perkami išskirtiniams gėrimams ar desertams gaminti, arbatai ar kavai paskaninti, taip pat pridedami prie dovanėlių. Tarp pirkėjų populiariausi sirupai arbatai ir kavai yra vanilės ir lazdyno riešutų skonio, kitiems gėrimams gaminti – mėtų, mochito, kokosų, grenadino, karamelės. Populiariausių sirupų galima įsigyti išpilstytų ir į didesnės talpos tarą.
Per pastaruosius keletą metų stiprėja tendencija, kad sirupai perkami kaip dovanos ar priedai prie dovanų. Kad pirkėjui būtų lengviau apsispręsti dėl skonių, nekiltų galvos skausmo svarstant, koks skonis labiausiai tinka dovaną gavusiam, „Norfa“ siūlo mažo tūrio penkių skirtingų sirupų rinkinius, kad dovanos sulaukęs žmogus galėtų išbandyti kelių skonių gėrimus ir atrasti tinkamiausią.
„Netikėto populiarumo sulaukė ir kisielius, kuris „Norfos“ pirkėjams pirmą kartą buvo pasiūlytas prieš keletą metų. Jo paklausa ypač padidėja prieš Kūčias, bet pirkėjų vertinamas ir kitu metų laiku – pastaraisiais metais jo lentynose siūloma visus metus. Pirkėjai renkasi pagamintą su spanguolėmis, vyšniomis, abrikosais. Kisieliumi šventiniu laikotarpiu bus prekiaujama ir mažose „Norfos“ parduotuvėse“, – pasakojo Simona Rožytė, „Norfos“ gaiviųjų gėrimų prekių grupės vadovė.
Gali nuskambėti netikėtai, bet prieš didžiąsias metų šventes „Norfos“ specialistai gerokai daugiau užsako... šaltos arbatos. Šiuo laikotarpiu ypač daug perkama slyvų skonio šaltos arbatos, kuri, beje, tinka gerti ir pašildyta.
Iš sulčių asortimento pirkėjai daugiausia renkasi didesnėse pakuotėse parduodamas obuolių, spanguolių, granatų sultis.
Prieš Kalėdas – grilio prekių paklausa
„Norfos“ arbatos ir kavos skyriuje pirkėjai prieš šventes lankosi ne tik, kaip įprasta, įsigyti šių prekių, bet ir išsirinkti dovanų. Mat tradiciškai lentynose čia gausu dovanų rinkinių pakuotėse su šventine atributika vos nuo kelių eurų iki prabangesnių, kainuojančių keliolika eurų. Rinkiniuose – įvairių skonių ir aromatų arbatos ir kavos, pavyzdžiui, karšto vyno, lazdynų riešutų skonio.
„Prieš šventes labai perkamos ir mūsų įmonės „Rivona“ Alytaus konservų ceche gaminamos įvairios uogienės ir džemai, taip pat garnyrai silkėms. Matyt, daugelis Kūčių stalo neįsivaizduoja be silkių, o įsigijus šį garnyrą šeimininkei belieka supjaustyti silkę ir užpilti paruoštu morkų ir svogūnų pagardu“, – pasakojo Rimas, „Norfos“ prekių grupės vadovas.
Prieš šventes „Norfos“ pirkėjai gerokai daugiau perka alyvuogių ir aukščiausios rūšies alyvuogių aliejaus, konservuotų mangų skiltelių ir ananasų žiedų, kitų saldžių vaisių konservų.
Kalėdoms „Norfos“ parduotuvės gausiau pasirūpina griliui reikalingomis prekėmis: specialiomis anglimis, uždegtukais. Jau kelinti metai stebima tendencija, kad šių prekių žiemą, prieš didžiąsias šventes, nuperkama vis daugiau. Akivaizdu, kad, išpopuliarėjus komado kepsninėms, grilio sezonas su vasara nesibaigia.
Renkasi išskirtinius gėrimus
Stipresnių gėrimų lentynose prieš didžiąsias metų šventes gerokai didesnio populiarumo sulaukia dovanų rinkiniai dėžutėse, gėrimai išskirtinio dizaino buteliuose. Pavyzdžiui, vertinantiems alų siūlomi ispaniško alaus rinkiniai su taure, pernai turėję ypač didelę paklausą, taip pat Lietuvos mažųjų aludarių produkcijos rinkiniai.
Šiomis dienomis, ypač jei orai atšąla, dažnas pirkėjas renkasi karštą nealkoholinį ir kitokį vyną, pagamintą vynuogių ar vaisių pagrindu. Jis atgabenamas iš Vokietijos ir Lietuvos gamintojų, siūlomas ir šventinėse pakuotėse. Pastebėta, kad „Norfos“ pirkėjai žiemos laikotarpiu dažniau renkasi raudonąjį vyną, o šiltuoju metų laiku – baltąjį.
„Prieš šventes atsivežame brangesnių vynų ir kitų gėrimų, padidiname putojančių vynų ir šampano asortimentą, – pasakojo Gintas Remeika, „Norfos“ prekių grupės vadovas. – Pernai labai pasiteisino išskirtinis vynas, taip pat parduodamas ypatinguose buteliuose. Šiemet jo asortimentą prieš šventes gerokai padidinome. Lyginant kelerius pastaruosius metus, kelis kartus išaugo proseko – itališko putojančio vyno – paklausa. Dėl jo tiekimo turime sutartis su tiekėjais Italijoje, todėl galime pasiūlyti labai konkurencinga kaina.“
„Rivona“ vyną „Norfos“ parduotuvėms be tarpininkų atgabena tiesiai iš gamintojų ir tiekėjų. Importuojama iš visų pasaulio šalių, kurios garsėja savo vynais. Pastaraisiais metais daugiausia vynų importuojama iš Italijos, nors prieš tai keletą metų pirmavo Prancūzija, dar anksčiau – Ispanija.
„Norfos“ pirkėjai rūpinasi ir paukščių šventiniu stalu
Prieš šventes „Norfos“ pirkėjai riešutų nuperka bent du kartus daugiau nei įprastais mėnesiais. Tarp jų ypač populiarūs riešutų rinkiniai, kurie, matyt, teikiami ir kaip dovanos, ir perkami lauktuvėms. Šiemet tokių rinkinių pasiūlyta per 50 tūkst.
D. Dundulis skaičiuoja, kad riešutų pardavimai šokteli ne tik prieš šventes – jų paklausa didėja metai iš metų. Matyt, žmonės ne tik linkę sveikiau maitintis, bet riešutus vis dažniau naudoja kepiniams, kitiems patiekalams gaminti.
„Šiomis dienomis ypač perkamos aguonos. Apskritai, aguonų šiuo prieššventiniu laikotarpiu parduodama apie 90 proc. viso metinio kiekio, o pirkėjams šiemet jų pasiūlėme per 30 t, – teigė Eimantas, „Norfos“ prekių grupės vadovas. – Daugiau perkama ir džiovintų papajų, ananasų, kokosų drožlių. Tiesa, kai pašąla ir iškrinta sniegas, sulaukiame natūralių ir lukštentų saulėgrąžų pirkėjų antplūdžio: jie rūpinasi, kad galėtų palesinti mažuosius savo draugus – paukštelius. Paukštelių globotojai pastaruoju metu perka ir gerokai daugiau gliaudytų natūralių žemės riešutų. Tad šventinių vaišių sulaukia ne tik žmonės, bet ir paukščiai.“
Prieš šventes gerokai daugiau perkama lazdynų ir graikinių riešutų su kevalais – jų paklausa tokia didelė, kad parduotuvėse pirkėjams jie siūlomi tiesiai iš maišų, kad parduotuvių darbuotojai spėtų jų laiku pristatyti į prekybos sales.
Naujausi komentarai