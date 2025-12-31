Namas dokumentuose – tarsi juodoji skylė?

Trumpa ramybė
Panerių g. 17 namas stovi prie sankryžos. Jo gyventojams jau sunku suskaičiuoti, kiek kartų į jį trenkėsi automobiliai. Per savaitę yra pasitaikę ir trys avarijos. Vienas gyventojų rodo tų įvykių padarinius: čia siena apgadinta daugiau, čia mažiau, o per paskutinę avariją vos viso kampo nenunešė.
Tačiau visa tai menkniekis, palyginti su tuo, ką trims namo bendraturčiams tenka patirti dėl susiklosčiusių aplinkybių, kurias lėmė, gyventojų manymu, buvusių savininkų aplaidumas ir jų atstovo apsukrumas.
Namo kiemas – tvarkingai aptvertas. Įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Patalpos, į kurias rodo kelią jų savininkas, – kuklios, bet šiltos.
Kambaryje laukia du šio vyro kaimynai – kitų dviejų namo dalių savininkai. Vyras ir moteris. Visi trys gyvena atskirai. Atskiri įėjimai, atskiri gyvenimai, bet bendra bėda.
Iki kol čia neatsikraustė, buvo nepažįstami. Juos suvienijo prasidėję teisminiai ginčai dėl namo nuosavybės. Trumpai gyvenę ramiai, dabar visi priversti murkdytis teismuose ir jau skaičiuoja tūkstantines išlaidas, kurios, kaip ir nežinomybė, kas bus toliau, veda į neviltį.
Prireikė pinigų
„Mes niekur nesivėlėme. Tiesiog pirkome po dalį namo. Ieškojau būsto. Nedidelio, sau su dukra. Radau skelbimą. Parduodama namo dalis buvo neįrengta, nesuremontuota. Atėjau, apžiūrėjau, man tiko. Kai įsikėliau, šie kaimynai jau gyveno, – parodė į vyrus trečioji bendraturtė. – Aną namo galą nusipirkau paskutinė. Visi trys esame bendraturčiai. Visi gražiai sutariame, nesiginčijame.“
Ji ir kitas bendraturtis pokalbio su „Kauno diena“ susirinko trečiojo svetainėje.
„R. Babianskas sakė, kad oficialiai namas priklauso jo mamai. Turėjo visus įgaliojimus. Anksčiau gyvenau šalia, matydavau, kaip R. Babianskas tvarkė namą, darbavosi“, – pasakojo moteris, susigundžiusi pasiūlymu įsigyti dalį namo, padalyto į, kaip tada manė, tris gyvenamąsias erdves.
„R. Babianskas vieną vakarą atėjo apimtas streso, drebantis: per naktį reikia pinigų. Sakau, kur aš tau gausiu per naktį tiek pinigų? Galvojau, gal paskolą pasiimsiu, surinksiu kaip nors per mėnesį. Tačiau jam per naktį, iki rytojaus pietų. Sakau, kodėl, kas yra? Atsakymas: prasilošiau kazino, mane užmuš. Namas man patiko, tad dalį pasiskolinau iš vienur, dalį iš kitur, ir susirankiojau visą sumą“, – pasakojo moteris ir pridūrė, kad keistenybės prasidėjo dar prieš oficialų namo dalies įsigijimą.
Pas notarą pirkimo dieną sužinojo, kad yra 1 tūkst. eurų skola už elektrą. „Dėl to padaviau grynaisiais 1 tūkst. eurų mažiau, nei buvo sutarta. Dar net kojos į namus nebuvau įkėlusi, o jau tokia skola! Sandorį notariškai įregistravome, patalpas susiremontavome ir ramiai gyvenome“, – dėstė gyventoja.
Užšalo vamzdžiai
G. R. į šį pastatą atsikraustė pirmasis. Iki tol gyveno tos pačios Panerių gatvės pradžioje. Jo vizitas pas notarą taip pat neapsiėjo be siurprizų. „Pas notarą kelis kartus ėjau. Iš pradžių buvo užrašęs, kad perku tik 20 kv. m, nors turėjo būti 35 kv. m. Pamačiau klaidą, todėl dokumentų nepasirašiau“, – pasakojo vyras.
Jo teigimu, R. Babianskas jį suklaidino dėl katilo. „Buvo neįrengta. Turėjau samdyti elektrikus, apdailininkus, radiatorius pirkau. Buvau jam sumokėjęs už katilą. Žadėjo, žadėjo, o šalčiai jau ant nosies. Neturėjau, ką daryti, pats nusipirkau. Traukė vis, traukė pinigus“, – pasakojo G. R.
G. G. papildė, kad tik apsigyvenus paaiškėjo, jog kanalizacija prijungta nelegaliai. „Baudas mokėjome. Baisu, kaip jis mus užhipnotizavo. Tikėjome žmogumi. Moka įtikinti. Žiemą sniego iš jo nusipirktum. Santechnika buvo taip sutvarkyta, kad žiemą vamzdžiai užšalo“, – vienas per kitą kalbėjo bendraturčiai.
Patyrė šoką
Susitvarkę, investavę nemažai lėšų ir laiko gyventojai jau vylėsi, kad visos bėdos – praeityje. Deja. Anot jų, ramu buvo tik iki 2023 m., kol vieną vakarą pasibeldė kažkokie žmonės.
„Vasara. Vakaras. Į langą beldžia du vaikinukai. Pagalvojau, gal girti. Klausiu, ko reikia. Atsakymas: mes čia bendraturčiai, duokite raktus. Raktus nuo vartų, nuo namų. Sakau, aš jums tuoj policiją iškviesiu, ir iškviečiau“, – pasakojo moteris.
Paaiškėjo, kad pas ją apsilankė mažosios bendrijos „Pardavimų namai“ atstovai. „Aiškino, kad dalį mūsų namo nusipirko per varžytynes. Kokią dalį, jeigu mes trise užimame visą namą? Nežinojome, kad dar yra kažkokia namo dalis ir kad ją anstolis parduoda varžytynėse. Mes sau ramiai gyvenome. Neturėjo pirmiausia mums pasiūlyti įsigyti? Mes nebuvome informuoti nei žodžiu, nei raštu. Sako, turite žiūrėti. Kur žiūrėti? – retoriškai klausė bendraturtė. – Patyrėme šoką. Kol viską supratome… Kai pradėjome gilintis, pradėjo lįsti galai, bet šaukštai jau po pietų – papuolėme.“
Neegzistuojančios patalpos
„R. Babianskas valdė visą namą, bet ne savo vardu. Didžioji dalis buvo registruota mamos vardu. Turėjo jos įgaliojimą viską parduoti. Pasirodo, R. Babianskas pasiliko 16 kv. m, dokumentuose buvusių ne jo vardu. Pasiliko tam, kad galėtų mus terorizuoti“, – įsitikinę gyventojai.
Anot jų, kaip vėliau paaiškėjo, dalis oficialiai priklausė ir R. Babiansko patėviui, o šis įsiskolino. „Skola buvo apie 1 tūkst. 200 eurų. Už telefonus, komunalines paslaugas. Nesumokėjo, tada tą jo dalį pardavė varžytynėse už 684 eurus. Taip sulaukėme svečių iš oro“, – vaizdžiai pasakojo pašnekovai.
Trijulė teigė, kad dalis, priklausiusi R. Babiansko patėviui, seniai nugriauta, dar iki jiems atsikraustant. „Varžytynėse parduota namo dalis, kuri neegzistuoja“, – dėstė gyventojai.
Jie prabilo ir apie tai, kad vienas jų yra pasidavęs reikalavimams išpirkti tik dokumentuose egzistavusią R. Babiansko mamai priklausiusią dalį. „Kartą jau sumokėjęs už namo dalį, kurioje gyvenu, dar mokėjau. Už papildomus neegzistuojančius 8 kv. m“, – vardijo vyras.
Siūlo dar susimokėti?
Dabar trijulė varsto teismų duris. Juos civiline tvarka į teismą padavė „Pardavimų namai“ dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymo. Teismai jau dukart stojo į gyventojų pusę, tačiau ieškovai nenusileidžia.
„Teismams jau išleidau 5 tūkst. eurų, o pabaigos nematyti. Įsivaizduokite, iš manęs reikalauja atiduoti vonią ir tualetą“, – emocijas liejo vienas gyventojų. „Mes beveik 2 tūkst. eurų į teismus sukišome. Kiek galime mokėti?“ – retoriškai klausė kitas.
Jie neslepia, kad buvo siūlytas ir neteisminis kelias. Naujieji bendraturčiai prašė susimokėti. Pašnekovai teigė, kad iš pradžių buvo paminėta 25 tūkst. eurų suma, paskui nusileista iki 15 tūkst. eurų. „Sakau, aš neturiu pinigų“, – savo reakciją persakė vienas gyventojų ir retoriškai klausė, kodėl turi mokėti už nieką.
„Tai R. Babiansko reikalai. Jis turi ir išsrėbti, o ne mes. R. Babianskas apgavo mus visus. Jis dar nori pasipelnyti“, – pyko gyventojai. Trijulė pasakojo ir apie įtarimą sukėlusį momentą, kai vienas „Pardavimų namų“ atstovų į R. Babianską keliskart kreipėsi žodžiu „dėde“, nors bendraudamas su kitais suaugusiaisiais tokio žodžio nevartojo.
R. Babianskas „Kauno dieną“ tikino, kad jo niekas nesieja su šia bendrove ir jos atstovais.
Sutinka atpirkti
Gyventojai minėjo, kad R. Babianskas jiems siūlė grąžinti pinigus už patalpas, kuriose trijulė gyvena. „Sako, panaikins sandorį. Atpirks viską ar tik kurio nors dalį. Aš šildymo katilus už savo pinigus pirkau, įrengiau patalpas, o atpirks už pirkimo sutartyje nurodytą sumą“, – širdo vienas vyrų.
Teismams jau išleidau 5 tūkst. eurų, o pabaigos nematyti. Įsivaizduokite, iš manęs reikalauja atiduoti vonią ir tualetą.
Kiti gyventojai patikslino, kad už patalpas visi mokėjo grynaisiais, tad dokumentuose įrašytos juokingai mažos sumos, o iš tiesų už jas sumokėjo kur kas daugiau. „Kai nori nusipirkti, į viską žiūri pro pirštus. Kvaili…“ – trūktelėjo pečiais moteris.
„Kaip kvaili?“ – reagavo kaimynas, akcentuodamas R. Babiansko kaltę. „Protingi? – atsakė kaimynė. – Kad būtume žinoję.“
Anot jų, iš R. Babiansko sulaukė ne tik saldžialiežuvavimo ir pažadų, bet ir nemalonaus elgesio, net grasinimų, pvz., patarimo užsikalti langus, nes viską atims. Įvardijo ir gąsdinimą, kad „jeigu bus rašinys, uždės 10 tūkst. eurų baudą“. „Aš jo nebijau. Jis jau pats savo šešėlio bijo“, – teigė vienas bendraturčių.
Kiti pridūrė, kad jų adresu R. Babiansko vardu ateina bendrovei „Centina“ adresuotų laiškų, tarp kurių – pranešimai apie baudas, grasinimai perduoti antstoliams.
Žiniasklaida jau yra rašiusi, kad R. Babianskas prisistato kaip kauniečių gerove besirūpinantis „Centina Servis Kaunas“ atstovas. Oficialiai bendrovės vadovė ir akcininkė yra jo sutuoktinė.
Kaltę verčia notarams
„Pasigilinkite truputėlį, o ne rašykite beleką. Rašote nesąmones. Rašote masiškai. Ar negalite ko nors naujo sugalvoti? Nejaugi visai improvizacijos meno neišmanote?“ – išgidęs klausimus, rėžė R. Babianskas.
Pasitikslinome, ar tikrai neturi ką pakomentuoti dėl bėdų, į kurias pakliuvo Panerių g. 17 namo gyventojai. „Jeigu kas nors negerai, galima kreiptis į policiją. Jeigu kas nors negerai, galima panaikinti notarinį sandorį“, – variantus vardijo adresatas.
Prakalbus apie tai, kad, gyventojų teigimu, „Pardavimų namų“ įsigyta dalis nebeegzistuoja, teigė, kad „visos pretenzijos yra notarams“.
„Sakau aš jums – nieko nekomentuosiu. Jeigu kas nors netinka… Mano komentaras: jeigu netinka, tai labai paprastai. Važiuoji į notarinę, sunaikina notarinį sandorį, pinigai eina į vieną pusę, nekilnojamasis turtas – į kitą. Jokių problemų nėra. Galime šitą padaryti. Labai lengvai“, – tikino R. Babianskas.
Kaip pakomentuotų tai, kad gyventojai pasakoja sumokėję grynaisiais ir kur kas daugiau, nei įrašyta sutartyje? „Pasakos, tegul neseka pasakų, – nedaugžodžiavo R. Babianskas ir apie vieną gyventojų netrukus pažėrė įvairių epitetų. – Kiek nusipirko, tiek ir turi. Viskas teisinga“, – R. Babianskas tvirtino, kad jokių papildomų mokėjimų niekada neprašė.
Įkliuvo dėl sukčiavimo
R. Babianskas neslėpė, kad yra turėjęs reikalų su teisėsauga, bet tikino, kad šiuo atveju gyventojai kelia bangų tik dėl to, kad neva yra papirkti konkurentų jį juodinti.
„Buvo kažkada tas suėmimas. Išsiaiškino, ir viskas pasibaigė“, – siekė nesureikšminti ir klausė: nejau labai įdomu, kad kadaise buvo apgautos „dvi bobutės“?
Iš tiesų, kaip jau yra rašiusi žiniasklaida, R. Babianskas buvo suimtas dėl sukčiavimo, kai į jo ir jo vadovautos bendrovės, kuri dabar oficialiai bankrutavusi, apgaulės tinklus pateko maždaug 20 Kaune ir pakaunėje gyvenančių moterų, patikėjusių jam savo butų ir namų remonto darbus.
R. Babianską anuomet sulaikę Kauno policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai yra pasakoję, kad dažniausiai aukomis būdavo pasirenkamos vidutinio arba vyresnio amžiaus moterys. Jauniausiai iš policijai žinomų jo aukų – 45-eri, vyriausiai – 75 metai. Pinigus paimdavo kaip neva avansą reikalingoms medžiagoms įsigyti.
R. Babianskas šį „Kauno dienos“ straipsnį vadino juokingu, minėjo, kad turi 400 tūkst. žmonių palaikymą socialiniuose tinkluose. „Tuoj prasidės įdomūs dalykai“, – žadėjo R. Babianskas.
Kaip dėl gyventojų minėtų laiškų ir galimų baudų jo ir bendrovės atžvilgiu? Nieko nežino, nieko negali komentuoti.
Su „Pardavimų namais“ susisiekti nepavyko. Surinkus kontaktuose nurodytą telefono numerį operatorius nurodė, kad toks numeris apskritai nenaudojamas.
Jaučia spaudimą
„Kauno diena“ jau yra rašiusi apie įtartinomis aplinkybėmis gyventojams siūlomas butų ir kaupiamųjų lėšų administravimo paslaugas Šilainiuose.
Gyventojai atkreipė dėmesį, kad „Centina Servis Kaunas“ savo paslaugas stengiasi tiesiog įbrukti – aplink namus statomos savadarbės skelbimų lentos, į butus beldžiasi ir kiemuose lankosi pasirašyti sutartis atkakliai siūlantys asmenys.
„Sakyčiau, jaučiame spaudimą. Kalbu ne tik apie turbūt savavališkai pastatytas keistas skelbimų lentas, bet ir apie elgesį. Būna, sėdi kieme ir staiga išlenda su lapų krūva ir pasiūlymais – mes geriausi, mes pigiausi. Būna, kas nors paskambina į duris ir galvoji – vėl jie su tais savo pasiūlymais“, – pasakojo daugiabučio gyventoja.
Abejones dėl nediskretiško, neatsakingo elgesio dar labiau pakurstė informacija, kad savo paslaugas įkyriai siūlanti „Centina Servis Kaunas“ glaudžiai susijusi su už sukčiavimą teistu ir už grotų spėjusiu pasėdėti verslininku R. Babiansku. Tiesa, teistumas greičiausiai jau išnykęs, nes prieštaringai pagarsėjęs veikėjas pastaruoju metu mojuoja pažyma, kad oficialiai nėra laikomas teistu asmeniu.
Registrų centro duomenimis, 51 proc. „Centina Servis Kaunas“ akcijų priklauso bendrovei „Centina“, kurios vadovė ir akcininkė yra Jūratė Babianskienė – R. Babiansko sutuoktinė.
Naujausi komentarai