Varvekliai virš galvos: kas turi pasirūpinti, kad žiema netaptų pavojinga?

Vilniaus miesto savivaldybė primena, kad už varveklių ir sniego šalinimą nuo pastatų stogų yra atsakingi pastatų savininkai ir valdytojai. Ši pareiga galioja visiems statiniams nepriklausomai nuo jų dydžio ar paskirties.
Pastatus prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti, kad ant stogų ar kitų konstrukcijų nesikauptų sniegas bei ledas, o susidarius pavojingoms sankaupoms – jos būtų laiku pašalintos. Šaltuoju metų laiku pastatus rekomenduojama apžiūrėti dažniau, atsižvelgiant į jų konstrukcines ypatybes. Nevykdant šių reikalavimų, gali būti skiriama administracinė bauda iki 600 eurų.
Pastebėjus pavojingai kabančius varveklius ar sniego sankaupas, daugiabučių gyventojai raginami apie tai pirmiausia informuoti pastato valdytoją, administratorių, ar savininkų bendriją.
Vis dėlto, jei nuo pastato krintantis sniegas ar varvekliai apgadintų kitų asmenų turtą ar sužalotų žmones, atsakomybė tektų pastato savininkams ar valdytojams, kurie privalėtų ne tik atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka, bet ir atlyginti padarytą žalą.
Naujausi komentarai